Ái nữ nhà Minh Nhựa từng gây sốc khi kết hôn tuổi 20: Được báo mộng về duyên tiền kiếp - ‘em nằm mơ 10 ngày liên tục’

Hậu trường 24/02/2021 17:49

Joyce Phạm là con gái đầu lòng của đại gia Minh Nhựa và "vợ cả" Nguyễn Thị Phương Thúy. Gần đây, khi câu chuyện ly hôn của Minh Nhựa khiến mạng xã hội chú ý, câu chuyện của vợ chồng son nhà "ái nữ" cũng được cộng đồng mạng "đào lại".

Thông tin Minh Nhựa ly hôn rộ lên, tất tần tật những gì liên quan đến nam đại gia đều được netizen cất công “đào lại”, cộng đồng mạng được dịp hiểu thêm về đời tư của quý tử tập đoàn nhựa Long Thành. Một trong số đó là tin tức về ái nữ xinh đẹp nhà Minh Nhựa.

 

Cô con gái lớn của ba Minh tên Joyce Phạm (tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh), sinh năm 1999, là con chung của nam đại gia và vợ đầu Phương Thúy. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn từ cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, Joyce còn “gây sốc” với netizen lúc bấy giờ khi quyết định kết hôn sớm vào năm 20 tuổi.

 

Mọi chuyện về cuộc hôn nhân này được chia sẻ rõ ràng hơn khi Joyce Phạm và chồng Tâm Nguyễn tham gia chương trình “Vợ chồng son”. Tại chương trình này, cô nàng đã chia sẻ những chuyện mà cư dân mạng chưa bao giờ được biết. Gây chú ý nhất có lẽ là khi Joyce Phạm kể cô được “báo mộng” về “duyên tiền kiếp” giữa cô và chồng thiếu gia. “Em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục. 7 ngày là mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường, 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới. Em thấy rõ mặt mẹ em trong đám cưới. Sau đó thì chồng em ẵm một đứa bé nhưng không thấy rõ mặt đứa bé ấy”.

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Joyce Phạm cùng chồng thiếu gia Tâm Nguyễn tham gia chương trình 'Vợ chồng son' và chia sẻ về câu chuyện 'duyên tiền kiếp' 

Như vậy chuyện tình của đôi trẻ đã bắt đầu từ đó. Mãi cho đến gần cuối năm 2019, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Khoảng 7 tháng sau kết hôn, ái nữ nhà Minh Nhựa hạ sinh quý tử đầu lòng. Cậu ấm này được đặt tên ở nhà là Tít, nhưng đến nay gương mặt vẫn được Joyce Phạm giấu kín.

Trả lời về tin đồn "ăn cơm trước kẻng", con gái đại gia Minh Nhựa nói rằng cô không quan tâm tới dư luận nhiều lắm. Chỉ cần gia đình và bạn bè biết và hiểu cho cô là đủ rồi.

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"Đại gia Minh Nhựa ly hôn" có lẽ là từ khóa đang hot nhất trong showbiz Việt hiện tại. Việc này bắt đầu thu hút sự quan tâm từ dư luận khi đại gia siêu xe công bố thông tin yêu cầu ly hôn trong tình trạng người vợ đầu Phương Thúy được cho là “mất tích”.

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