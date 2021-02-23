'Bà hai' của Minh Nhựa là ai mà phải khiến đại gia từng tự vẫn vì ‘sợ bị bỏ’?

Hậu trường 23/02/2021 16:23

Vừa qua, netizen được phen “nháo nhào” khi rộ tin đại gia Minh Nhựa yêu cầu toà tuyên bố “bà cả” mất tích sau khi đệ đơn ly hôn. Cùng thời điểm này, chân dung người vợ 2 đang chung sống cùng nam đại gia cũng là điều mà cộng đồng mạng quan tâm khi anh từng tuyên bố mình rất sợ bị người phụ nữ này bỏ rơi.

Tối 22/2, netizen choáng váng khi hay tin đại gia Minh Nhựa nộp đơn ly hôn, yêu cầu tòa án quận 5 (TP.HCM) tuyên bố vợ đầu của mình “mất tích”. Được biết, hiện đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm bị đơn trong thời hạn 4 tháng. Danh tính “bà cả” mau chóng được dân mạng “soi” ra ngay là nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy – Một doanh nhân thành đạt khi làm chủ một chuỗi cửa hàng cà phê ở TP.HCM, đồng thời sở hữu bộ sưu tập xế khủng không kém cạnh chồng cũ.

minh nhua 1
Minh Nhựa và Phương Thúy (người vợ đầu) thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet
minh nhua 2
Chân dung người vợ đầu của đại gia Minh Nhựa - Ảnh: Internet
'Bà hai' của Minh Nhựa là ai mà phải khiến đại gia từng tự vẫn vì ‘sợ bị bỏ’? - Ảnh 3
Phương Thúy là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu bộ sưu tập 'xế khủng' không kém cạnh chồng cũ - Ảnh: Internet

Vụ ly hôn này khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì từ trước đến nay, cộng đồng cứ ngỡ anh và vợ hiện tại (tức vợ 2) của Minh Nhựa đã “danh chính ngôn thuận” từ lâu.

Được biết, “bà hai” của đại gia siêu xe là Nga Phạm (thường được gọi với tên thân mật hơn là Mina Phạm). Cả hai kết hôn vào năm 2011 và Mina Phạm đã sinh được một quý tử và một công chúa cho Minh Nhựa.

 minh nhua 3

minh nhua 4
Minh Nhựa và Mina Phạm hạnh phúc bên cạnh 2 con chung - Ảnh: FBNV

Trước đó ở một bài phỏng vấn với Kênh 14, Minh Nhựa đã hé lộ toàn tập từ A đến Z cuộc sống đằng sau cánh cửa hào môn của anh và vợ hai. Anh hé lộ hai người thật ra trái ngược nhau, Minh Nhựa sống rất cảm xúc trong khi Mina lý trí hơn. “Cô ấy khác với tất cả những người khác, cầm lên và buông xuống đều rất nhẹ nhàng”, đại gia chia sẻ.

minh nhua 5
Vị đại gia từng chia sẻ mình sống rất cảm xúc trong khi Mina thì lý trí hơn nhiều - Ảnh: FBNV

5 năm trước, Minh Nhựa cũng từng gây “chấn động” netizen khi dính vào ồn ào tình ái trong khi vẫn còn là vợ chồng với Mina Phạm. Điều này đã khiến “bà 2” tổn thương và bế con bỏ nhà đi, còn vị đại gia dùng đủ mọi cách vẫn không thể tìm thấy vợ con được.

minh nhua 6
Quý tử và công chúa của Minh Nhựa và Mina Phạm - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn thế, để níu kéo hạnh phúc gia đình, có thông tin cho rằng, “ông trùm siêu xe” đã từng tuyệt vọng đến mức có ý định tự vẫn bằng thuốc ngủ. Bằng chứng là trên Facebook, Minh Nhựa còn liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy “trăng trối”.

Đặc biệt ngày 20/8, vị đại gia đã chia sẻ lời cảm ơn và xin lỗi đến Mina Phạm vì đã đến bên anh suốt 5 năm qua, kèm theo đó là bức ảnh ngày cưới, bên cạnh để những viên thuốc ngủ. “Ngày 23 không thể đến kịp nữa, Mina em ép anh phải bỏ cuộc nhanh vậy. Chỉ có em có thể cho anh sống hạnh phúc nhưng giờ không còn nữa rồi. Anh xin lỗi, anh phải buông tay”, Minh Nhựa thốt lên 2 chữ “Vĩnh biệt”.

 minh nhua 7

minh nhua 8
Những dòng trạng thái đầy tuyệt vọng Minh Nhựa từng đăng tải đã khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh: Kênh 14
minh nhua 10
Minh Nhựa thất thần trong livestream sau thời gian được cho là tự vẫn bất thành - Ảnh: Youtube

Sau khi lùm xùm kết thúc, Minh Nhựa đã điều cả dàn siêu xe tới đón Mina trở về. Cho đến hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang với 2 thiên thần nhỏ của mình.

Chân dung vợ đầu 'tài nữ thứ thiệt' của Minh Nhựa – người đang được đại gia yêu cầu tòa án tuyên bố ‘mất tích’

Chân dung vợ đầu 'tài nữ thứ thiệt' của Minh Nhựa – người đang được đại gia yêu cầu tòa án tuyên bố ‘mất tích’

Tối 22/2, thông tin đại gia Minh Nhựa nộp đơn ly hôn, yêu cầu tòa tuyên bố "vợ mất tích" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thắc mắc. Ngay lập tức, netizen đã “vào cuộc” tìm kiếm chân dung vợ đầu vị đại gia này.

Xem thêm
Từ khóa:   đại gia Minh Nhựa Minh Nhựa ly hôn vợ đại gia Minh Nhựa

TIN MỚI NHẤT

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Thế giới 2 giờ 14 phút trước
Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Hố tử thần bất ngờ xuất hiện, "nuốt chửng" 15 chiếc ô tô khiến nhiều người thót tim

Hố tử thần bất ngờ xuất hiện, "nuốt chửng" 15 chiếc ô tô khiến nhiều người thót tim

Video 2 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ

Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu