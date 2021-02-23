Vụ ly hôn này khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì từ trước đến nay, cộng đồng cứ ngỡ anh và vợ hiện tại (tức vợ 2) của Minh Nhựa đã “danh chính ngôn thuận” từ lâu.

Tối 22/2, netizen choáng váng khi hay tin đại gia Minh Nhựa nộp đơn ly hôn, yêu cầu tòa án quận 5 (TP.HCM) tuyên bố vợ đầu của mình “mất tích”. Được biết, hiện đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm bị đơn trong thời hạn 4 tháng. Danh tính “bà cả” mau chóng được dân mạng “soi” ra ngay là nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy – Một doanh nhân thành đạt khi làm chủ một chuỗi cửa hàng cà phê ở TP.HCM, đồng thời sở hữu bộ sưu tập xế khủng không kém cạnh chồng cũ.

Được biết, “bà hai” của đại gia siêu xe là Nga Phạm (thường được gọi với tên thân mật hơn là Mina Phạm). Cả hai kết hôn vào năm 2011 và Mina Phạm đã sinh được một quý tử và một công chúa cho Minh Nhựa.

Minh Nhựa và Mina Phạm hạnh phúc bên cạnh 2 con chung - Ảnh: FBNV

Trước đó ở một bài phỏng vấn với Kênh 14, Minh Nhựa đã hé lộ toàn tập từ A đến Z cuộc sống đằng sau cánh cửa hào môn của anh và vợ hai. Anh hé lộ hai người thật ra trái ngược nhau, Minh Nhựa sống rất cảm xúc trong khi Mina lý trí hơn. “Cô ấy khác với tất cả những người khác, cầm lên và buông xuống đều rất nhẹ nhàng”, đại gia chia sẻ.

Vị đại gia từng chia sẻ mình sống rất cảm xúc trong khi Mina thì lý trí hơn nhiều - Ảnh: FBNV

5 năm trước, Minh Nhựa cũng từng gây “chấn động” netizen khi dính vào ồn ào tình ái trong khi vẫn còn là vợ chồng với Mina Phạm. Điều này đã khiến “bà 2” tổn thương và bế con bỏ nhà đi, còn vị đại gia dùng đủ mọi cách vẫn không thể tìm thấy vợ con được.

Quý tử và công chúa của Minh Nhựa và Mina Phạm - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn thế, để níu kéo hạnh phúc gia đình, có thông tin cho rằng, “ông trùm siêu xe” đã từng tuyệt vọng đến mức có ý định tự vẫn bằng thuốc ngủ. Bằng chứng là trên Facebook, Minh Nhựa còn liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy “trăng trối”.

Đặc biệt ngày 20/8, vị đại gia đã chia sẻ lời cảm ơn và xin lỗi đến Mina Phạm vì đã đến bên anh suốt 5 năm qua, kèm theo đó là bức ảnh ngày cưới, bên cạnh để những viên thuốc ngủ. “Ngày 23 không thể đến kịp nữa, Mina em ép anh phải bỏ cuộc nhanh vậy. Chỉ có em có thể cho anh sống hạnh phúc nhưng giờ không còn nữa rồi. Anh xin lỗi, anh phải buông tay”, Minh Nhựa thốt lên 2 chữ “Vĩnh biệt”.

Những dòng trạng thái đầy tuyệt vọng Minh Nhựa từng đăng tải đã khiến netizen không khỏi lo lắng - Ảnh: Kênh 14

Minh Nhựa thất thần trong livestream sau thời gian được cho là tự vẫn bất thành - Ảnh: Youtube

Sau khi lùm xùm kết thúc, Minh Nhựa đã điều cả dàn siêu xe tới đón Mina trở về. Cho đến hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang với 2 thiên thần nhỏ của mình.