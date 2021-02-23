Đại gia Minh Nhựa yêu cầu tòa án tuyên bố 'vợ mất tích'

Hậu trường 23/02/2021 10:15

TAND quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa phát đi thông báo trên các phương tiện truyền thông tìm kiếm bà Nguyễn Thị Phương Thúy (sinh năm 1982), là bị đơn trong vụ ly hôn với ông Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983), tên thường gọi là Minh Nhựa.

Trước đó, TAND quận 2 (nay là TAND TP Thủ Đức) là đơn vị đầu tiên tiếp nhận vụ việc dân sự này, sau đó chuyển đến cho TAND quận 5 xử lý. Theo đó, ông Nhật Minh đệ đơn ly hôn với bà Phương Thúy, cho biết cả 2 kết hôn từ 2002. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân đã mâu thuẫn, mục đích hôn nhân không đạt được nên ông Minh đề nghị giải quyết ly hôn.

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Đại gia Minh Nhựa - Ảnh: FBNV

Ông Phạm Trần Nhật Minh được biết đến là con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành “khét tiếng” ở Sài Gòn, thường được biết đến với cái tên đại gia Minh Nhựa. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy là vợ đầu tiên của ông.

Cả hai người có tất cả 3 người chung. Một người sinh năm 1999 đã lớn và có gia đình riêng. Hai con nhỏ đang ở với bà Thúy nên ông đồng ý giao 2 con còn lại cho bà Thúy nuôi dưỡng. Đồng thời, ông Minh sẽ chu cấp cho các con là 50 triệu đồng/tháng/người.

Về tài sản, đại gia này cho rằng các bên không có tài sản chung cũng như không có công nợ nên không yêu cầu tòa giải quyết về những khoản này.

Tuy nhiên khi toà quận 5 tiếp nhận vụ án ly hôn, triệu tập phía bị đơn Phương Thúy theo địa chỉ cư trú tại đường Kim Biên, phường 13 thì không liên hệ được. Theo nguyên đơn, bà Thúy đã rời khỏi nơi cư trú trên hơn 8 năm và ông không xác định được nơi bà Thúy đang ở.

Từ đó, ông Minh đã nộp đơn bổ sung vụ việc yêu cầu toà tuyên bố bà Thuý mất tích theo luật để sau đó tiến hành ly hôn.

Hiện TAND Quận 5 đã phát đi thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Thúy trong thời hạn 4 tháng.

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