Cận cảnh chiếc váy cưới được đại gia Minh Nhựa chi hơn 400 triệu đấu giá để ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Hậu trường 10/08/2020 16:11

Hưởng ứng phong trào chung tay chống đại dịch Covid-19, đại gia Minh Nhựa đã ủng hộ 405 triệu cho Đà Nẵng thông qua phương thức đấu giá váy cưới của Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Vừa qua, top 3 Miss World Việt Nam 2019 đã cùng nhau diện những chiếc váy cưới lộng lẫy xuất hiện tại một đêm nhạc từ thiện nhằm quyên góp và ủng hộ người dân Đà Nẵng – Quảng Nam chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, bộ váy cưới của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã được các mạnh thường quân đấu giá lên đến 405 triệu đồng – một con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

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Hoa hậu Lương Thùy Linh xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy - Ảnh: Internet

Được biết trên thực tế, chiếc váy này có giá trị là 200 triệu đồng nhưng tại đêm nhạc gây quỹ, nhà thiết kế đã bán với giá khởi điểm 50 triệu.

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Bộ trang phục của Lương Thùy Linh đã thu hút các mạnh thường quân ra giá gấp nhiều lần – Ảnh: Internet

Cuối cùng, doanh nhân Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) đã trở thành chủ sở hữu chiếc váy cưới. Theo đó, đại gia Minh Nhựa đã quyết định chi 405 triệu đồng để mua chiếc váy cưới này nhằm mục đích quyên góp vào quỹ ủng hộ người dân Đà Nẵng – Quảng Nam chống dịch Covid-19.

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Cận cảnh chiếc váy cưới lấp lánh, cầu kỳ được Hoa hậu Lương Thùy Linh khoác trên người - Ảnh: Internet

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Đại gia Minh Nhựa đã trở thành chủ sở hữu chiếc váy cưới này - Ảnh: Internet
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Hai bộ váy dạ hội của Tường San và Kiều Loan cũng được đấu giá cao - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chiếc váy dạ hội của Á hậu Tường San cũng được một mạnh thường quân giấu tên mua lại với giá 50 triệu. Trong khi đó, chủ nhân chiếc váy của Á hậu Kiều Loan đã mạnh tay đóng góp thêm 100 triệu đồng vào quỹ “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về”.

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Từ khóa:   đại gia Minh Nhựa Lương Thuỳ Linh Á hậu Tường San

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