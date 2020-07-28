Khánh Thi tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai ở resort 5 sao, nhân tiện khoe luôn vóc dáng nóng bỏng với bikini

Hậu trường 28/07/2020 17:17

Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của con trai, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã quyết định chơi lớn khi tổ chức một chuyến du lịch tại resort 5 sao.

Mới đây, trong tập video mới nhất trên kênh Youtube riêng, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến nhiều người thích thú khi hé lộ bữa tiệc hoành tráng mừng sinh nhật 5 tuổi của con trai Kubi.

Được biết, nhân dịp đặc biệt này, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đã đưa các con đi nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao tại Vũng Tàu.

Qua đoạn clip chia sẻ, căn phòng được trang trí với dòng chữ “Happy birthday” và bóng bay. Con trai Khánh Thi tỏ ra vô cùng thích thú và liên tục chạy nhảy khắp nơi.

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Phòng nghỉ của gia đình Khánh Thi cũng được trang trí cầu kỳ - Ảnh: FB

Trước buổi tiệc tối, gia đình Khánh Thi cùng nhau nô đùa ở bể bơi. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Khánh Thi còn chuẩn bị đồ bơi đôi tông cam với ông xã Phan Hiển. Nữ kiện tướng nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ dù đã là mẹ 2 con.

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Vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ của nữ kiện tướng - Ảnh: FB

Tiệc mừng sinh nhật Kubi được Khánh Thi và Phan Hiển chuẩn bị chu đáo với những vật dụng trang trí dễ thương. Quý tử nhà Khánh Thi không kiềm chế được sự hào hứng. Thậm chí, cậu bé còn trổ tài biểu diễn dancesport cùng các bạn.

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Không gian tiệc sinh nhật của con trai Khánh Thi - Ảnh: FB

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Nhiều bạn bè và người thân đã có mặt tại bữa tiệc sinh nhật Kubi - Ảnh: FB

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Con trai Khánh Thi trổ tài nhảy dancesport - Ảnh: Youtube

Theo chia sẻ của Khánh Thi, con trai cô càng lớn càng tỏ ra khéo léo trong ứng xử, biết nắm bắt tâm lý của những người xung quanh. Thay vì gắt gỏng, cãi lại bố mẹ, Kubi luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.

Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng cho biết vợ chồng cô không kỳ vọng hay đặt nặng áp lực con phải giỏi giang, thành đạt mà chỉ muốn Kubi được thoải mái làm những gì mình thích và sẵn sàng hỗ trợ mọi điều có thể.

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