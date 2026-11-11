Khoảnh khắc ngỡ ngàng khi đống sách trên cao rơi xuống, hé lộ bí mật giấu kín của vợ

Ngoại tình 11/11/2026 22:00

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống. Một cuốn sách rơi trúng người khiến tôi bất ngờ đau điếng.

Tôi lập gia đình đã 3 năm nhưng vợ tôi vẫn chưa mang thai. Tôi và vợ vẫn yêu đương mặn nồng như thời yêu nhau nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng thối thúc việc có con. Tôi dù không ít lần nói với vợ về việc có con nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng. Cô ấy nói mình còn trẻ, vẫn muốn chơi thêm một vài năm rồi mới sinh con. Tôi nghe thế cũng không ép vợ.

Dù đã lấy nhau 3 năm nhưng tôi vẫn thường nhớ vợ khi đi xa, đặc biệt là những lúc công tác nhiều ngày. Vừa rồi tôi chỉ mới xa nhà 5 ngày nhưng đã thấy nhớ vợ lắm rồi. Vì cũng đã gần nửa tháng tôi không được gần gũi vợ. Đến khi về nhà, tôi thúc giục vợ nhanh chóng vào phòng ngủ sớm. 

Vợ tôi có vẻ không trông chồng về, cô ấy nói hôm nay hơi mệt nên chưa muốn gần gũi chồng. Điều này làm tôi khá khó chịu, tôi cứ ôm lấy vợ rồi lăn ra giường. Thấy tôi cuồng nhiệt quấn lấy, vợ tôi sau đó cũng không thể kiềm lòng, nhiệt tình đáp lại tôi. Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ chắc là vợ thấy ngại mới từ chối tôi.

Khoảnh khắc ngỡ ngàng khi đống sách trên cao rơi xuống, hé lộ bí mật giấu kín của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống. Một cuốn sách rơi trúng người khiến tôi bất ngờ đau điếng. Cả tôi và vợ đều bất ngờ trước cảnh tượng này.

Nhưng ngay sau đó, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy một thứ dưới sàn. Vợ tôi nhanh chóng lao ra che đi thứ đó. Đáng tiếc, tôi đã thấy hết tất cả. Thứ vợ tôi đang khúm núm che đi chính là một tập tài liệu. Tôi nhìn rõ đó là tờ kết quả khám bệnh phụ khoa, bên dưới là dòng chữ kết luận bệnh viêm nhiễm nặng. Tôi hoảng hồn nhảy khỏi giường, đi ngay vào nhà tắm gột rửa thật cẩn thận. Tôi quá khiếp sợ vợ mình, sợ mình bị cô ấy lây bệnh.

Khi ra ngoài, tôi thấy vợ ngồi khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại bị bệnh, vợ chồng tôi đều quan hệ lành mạnh, hay là cô ấy bị lây từ ai? Tôi còn gặng hỏi nếu cô ấy bị bệnh như thế thì tôi có bị lây bệnh không? Vợ tôi nghe thế càng khóc lớn hơn, cô ấy nói bệnh này không hề lây cho tôi. Cô ấy còn nói đây chỉ là bệnh viêm nhiễm bình thường. Tôi đương nhiên không thể tin, tôi nghi ngờ vợ ngoại tình khi chồng đi công tác. Căn bệnh của cô ấy là từ đó mà ra.

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi thấy rối bời. Tôi không biết có phải vợ lừa dối mình hay không. Tôi cũng không có chứng cứ cô ấy ăn chơi rồi bị lây bệnh. Nhưng kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi lo sợ. Tôi phải làm sao đây?

Rời viện về nhà ngủ khi vợ vừa sinh, cuộc gọi lúc nửa đêm của người hàng xóm khiến tôi sững sờ

Rời viện về nhà ngủ khi vợ vừa sinh, cuộc gọi lúc nửa đêm của người hàng xóm khiến tôi sững sờ

Anh lấy cớ công ty có việc đột xuất, phải làm xuyên đêm nên không thể ở lại với. Tôi mới sinh nên muốn chồng ở bên, nài nỉ anh ở lại với mẹ con tôi. Nhưng chồng tôi nói có mẹ chồng và mẹ vợ ở đây rồi, anh ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng tái mét mặt mày ngã ngửa hất tôi văng xuống đất đòi trả về nhà đẻ ngay đêm tân hôn

Chồng tái mét mặt mày ngã ngửa hất tôi văng xuống đất đòi trả về nhà đẻ ngay đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài ban phước, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát

Qua đêm nay, Thần Tài ban phước, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chạy vội vào bệnh viện lúc nửa đêm, tôi khựng lại trước hình ảnh của chồng và đứa trẻ sơ sinh trên tay

Chạy vội vào bệnh viện lúc nửa đêm, tôi khựng lại trước hình ảnh của chồng và đứa trẻ sơ sinh trên tay

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ đêm cuối trước khi ký đơn ly dị, cái kết sau đó làm tôi bất khóc

Chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ đêm cuối trước khi ký đơn ly dị, cái kết sau đó làm tôi bất khóc

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Khoảnh khắc ngỡ ngàng khi đống sách trên cao rơi xuống, hé lộ bí mật giấu kín của vợ

Khoảnh khắc ngỡ ngàng khi đống sách trên cao rơi xuống, hé lộ bí mật giấu kín của vợ

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn đón nhận nhiều hỷ sự, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, cầu được ước thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn đón nhận nhiều hỷ sự, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, cầu được ước thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời viện về nhà ngủ khi vợ vừa sinh, cuộc gọi lúc nửa đêm của người hàng xóm khiến tôi sững sờ

Rời viện về nhà ngủ khi vợ vừa sinh, cuộc gọi lúc nửa đêm của người hàng xóm khiến tôi sững sờ

Chuyến công tác dài ngày vừa kết thúc, tiếng đập cửa muộn của hàng xóm phơi bày sự thật đau lòng

Chuyến công tác dài ngày vừa kết thúc, tiếng đập cửa muộn của hàng xóm phơi bày sự thật đau lòng

Bắt gặp chồng bên người thứ ba, biểu cảm bất ngờ của tôi khiến cả hai rơi vào sững sờ

Bắt gặp chồng bên người thứ ba, biểu cảm bất ngờ của tôi khiến cả hai rơi vào sững sờ

Phát hiện chồng mua nhà cho người ngoài, sự im lặng 5 ngày của người vợ và màn đối phó đầy bất ngờ

Phát hiện chồng mua nhà cho người ngoài, sự im lặng 5 ngày của người vợ và màn đối phó đầy bất ngờ

Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn

Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn

Thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, khoảnh khắc giáp mặt chồng của chị ấy làm tôi bàng hoàng

Thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, khoảnh khắc giáp mặt chồng của chị ấy làm tôi bàng hoàng