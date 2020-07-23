Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng'

Khánh Thi và Phan Hiển từng là cặp đôi gây nhiều tranh cãi của làng giải trí Việt. Chuyện tình "cô - trò" lệch nhau tận 12 tuổi của vợ chồng nghệ sĩ đã nhận về không ít lời bàn tán của dư luận. Vượt qua mọi sóng gió và thị phi, họ cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Hiện vợ chồng kiện tướng dancesport có hai nhóc tỳ đáng yêu "đủ nếp đủ tẻ".

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FB

Giờ đây, vợ chồng Khánh Thi đã nhận được sự yêu mến và chúc phúc của người hâm mộ cả nước. Dù vậy, cặp đôi cũng không tránh khỏi những lời lẽ khiếm nhã của một số anti-fan. Vốn là người thẳng tính và không ngại đụng chạm, Khánh Thi không ít lần lên tiếng đáp trả.