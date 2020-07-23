Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng'

Hậu trường 23/07/2020 14:08

Kiện tướng dancesport Khánh Thi đăng ảnh "tình bể bình" bên ông xã Phan Hiển như một lời khẳng định cuộc sống hôn nhân đang rất hạnh phúc.

Khánh Thi và Phan Hiển từng là cặp đôi gây nhiều tranh cãi của làng giải trí Việt. Chuyện tình "cô - trò" lệch nhau tận 12 tuổi của vợ chồng nghệ sĩ đã nhận về không ít lời bàn tán của dư luận. Vượt qua mọi sóng gió và thị phi, họ cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Hiện vợ chồng kiện tướng dancesport có hai nhóc tỳ đáng yêu "đủ nếp đủ tẻ".

Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng' - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FB

Giờ đây, vợ chồng Khánh Thi đã nhận được sự yêu mến và chúc phúc của người hâm mộ cả nước. Dù vậy, cặp đôi cũng không tránh khỏi những lời lẽ khiếm nhã của một số anti-fan. Vốn là người thẳng tính và không ngại đụng chạm, Khánh Thi không ít lần lên tiếng đáp trả.

Mới đây, nữ kiện tướng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng bên ông xã Phan Hiển. Vợ chồng nghệ sĩ hôn nhau say đắm trước biển, ngầm khẳng định cuộc sống hôn nhân đang vô cùng viên mãn.

Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng' - Ảnh 2
Khánh Thi khoe ảnh 'tình bể bình' bên chồng kém tuổi - Ảnh: FB

Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng' - Ảnh 3

Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng' - Ảnh 4
Cặp đôi công khai khoảnh khắc 'khóa môi' say đắm đáp trả những lời suy diễn của mọi người - Ảnh: FB

Đặc biệt, Khánh Thi còn viết kèm status tỏ thái độ cực gắt trước những lời suy diễn, bịa chuyện về cuộc sống của gia đình mình.

Bà mẹ hai con viết: "Ở trên đời, bất kỳ điều gì cũng có thể suy diễn được. Mà thường xuyên người ta thích suy diễn điều xấu chứ ít ai chịu suy diễn việc tốt nhỉ. Chế đã có chồng và hai con rồi. Cuộc đời chế không cần lợi dụng ai để có chồng. Chồng chế đó, lấy được không?".

Khánh Thi khoe ảnh hôn say đắm chồng kém 12 tuổi và khẳng định: 'Không cần lợi dụng ai để có chồng' - Ảnh 5
Body nóng bỏng của bà mẹ hai con ở tuổi 39 - Ảnh: FB

Dưới bài viết, đông đảo dân mạng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển.

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Từ khóa:   Khánh Thi và Phan Hiển kiện tướng dancesport Khánh Thi Phan Hiển

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