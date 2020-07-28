Thanh Thảo hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm ở tuổi 43, dân mạng chăm chăm chú ý đến vòng 1 khủng

Loạt khoảnh khắc diện bikini cực quyến rũ của nữ ca sĩ Thanh Thảo trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa.

Sau khi sang Mỹ định cư, những thông tin về ca sĩ Thanh Thảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hiện tại, giọng ca “Búp bê con trai” đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại xứ cờ hoa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình tại bể bơi đến người hâm mộ.

Thanh Thảo rạng rỡ bên ông xã và con gái - Ảnh: FB

Ở tuổi ngoài 40, Thanh Thảo khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài tươi trẻ, gợi cảm – Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chụp ảnh cùng con trai nuôi Jacky Minh Trí - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ diện bikini màu hồng nổi bật, tự tin khoe vóc dáng gợi cảm và gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo căng tràn đầy quyến rũ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi giọng ca “Búp bê con trai” diện bikini khoe dáng.

Ở tuổi 43 và đã là mẹ một con nhưng Thanh Thảo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đôi gò bồng đảo căng tròn của người đẹp - Ảnh: FB

Nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ của cô - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ ca sĩ: “Mẹ Thảo nay sexy quá đê”, “Tươi trẻ quá à người đẹp ơi”, “Chị đẹp và quyến rũ thật”, “Ngày càng trẻ đẹp, chị bị lão hóa ngược à”, “Người đẹp kiểu gì cũng đẹp”, “Như gái 18 em ơi”, “Đẹp quá Thảo. Đúng là như búp bê”…

Thanh Thảo tung ảnh hiếm năm 20 tuổi, đãi tiệc sinh nhật mà rình rang như đám cưới Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ ảnh kỷ niệm trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 20. Nhiều người bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám Vbiz như Ngọc Sơn, Nguyên Vũ...

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