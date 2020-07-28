Thanh Thảo hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm ở tuổi 43, dân mạng chăm chăm chú ý đến vòng 1 khủng

Loạt khoảnh khắc diện bikini cực quyến rũ của nữ ca sĩ Thanh Thảo trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa.
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Sau khi sang Mỹ định cư, những thông tin về ca sĩ Thanh Thảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hiện tại, giọng ca “Búp bê con trai” đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại xứ cờ hoa.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình tại bể bơi đến người hâm mộ.
Qua những hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ diện bikini màu hồng nổi bật, tự tin khoe vóc dáng gợi cảm và gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo căng tràn đầy quyến rũ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi giọng ca “Búp bê con trai” diện bikini khoe dáng.
Ở tuổi 43 và đã là mẹ một con nhưng Thanh Thảo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ ca sĩ: “Mẹ Thảo nay sexy quá đê”, “Tươi trẻ quá à người đẹp ơi”, “Chị đẹp và quyến rũ thật”, “Ngày càng trẻ đẹp, chị bị lão hóa ngược à”, “Người đẹp kiểu gì cũng đẹp”, “Như gái 18 em ơi”, “Đẹp quá Thảo. Đúng là như búp bê”…