Thanh Thảo khoe nhan sắc ngọt ngào thời trẻ, tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Ngọc Sơn

Ít ai biết nữ ca sĩ Thanh Thảo và đàn anh Ngọc Sơn có mối quan hệ thân tình từ khi cả hai mới bước chân vào showbiz.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ chia sẻ những khoảnh khắc hiếm hoi cùng đàn anh Ngọc Sơn trên trang Facebook cá nhân.

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy Thanh Thảo thuở đôi mươi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Trong khi đó, “anh Ba” Ngọc Sơn lại nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ vì quá điển trai.

Ở thời xuân sắc, hai ca sĩ đều rất trẻ trung và cuốn hút – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, giọng ca “Búp bê con trai” còn lần đầu tiết lộ về ân tình mà đàn anh dành cho mình: “Ngày mình mới vào nghề, anh Ba Ngọc Sơn chính là người nâng đỡ, giới thiệu cho về hát tụ điểm 126 là sân khấu hot nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Một lời giới thiệu của anh Ba rất là đáng giá. Không nơi nào không nhận Thanh Thảo. Rồi khi mình thực hiện album, anh không ngại là khách mời song ca để đẩy tên tuổi cho mình. Những chân tình ấy không bao giờ mình quên”.

Thanh Thảo khiến nhiều người bất ngờ về mối quan hệ thân tình của cô và đàn anh Ngọc Sơn – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thanh Thảo, nam ca sĩ Ngọc Sơn là người giúp đỡ cô thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Có thể nói, Ngọc Sơn đã góp một phần không nhỏ vào thành công của Thanh Thảo trong sự nghiệp âm nhạc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước tình bạn của Ngọc Sơn và Thanh Thảo, đồng thời dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ: “Chia sẻ hào quang của mình trong nghề với đồng nghiệp, với đàn em là một điều rất đáng trân trọng luôn”, “Chúc mừng chị có được mối thân tình đáng quý!”, “Anh Ba tuyệt vời đáng yêu”, “Cả hai anh chị cũng đều là tuổi thơ một thời của em”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-thao-khoe-nhan-sac-ngot-ngao-thoi-tre-tiet-lo-moi-quan-he-dac-biet-voi-ngoc-son-369810.html