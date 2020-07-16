Nhắc đến Lục Triều Vỹ, Thanh Thảo xót thương cho thân phận phụ nữ: 'Bị ngã giá rao bán, rồi còn bị cắt xén, ăn bớt'

Dòng chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo xoay quanh chuyện tú ông Lục Triều Vỹ và những chân dài bán dâm thu hút sự chú ý của mọi người.

Vụ việc bắt đường dây bán dâm nghìn đô khiến làng giải trí Việt chấn động nhiều ngày qua. Xoay quanh vấn đề nóng hổi này, không ít nghệ sĩ đã lên tiếng và mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm khác nhau.

Thanh Thảo thương xót cho thân phận người phụ nữ - Ảnh: FB

Ít giờ trước, ca sĩ Thanh Thảo vừa nêu lên suy nghĩ của bản thân về việc này. Trên Facebook cá nhân, giọng ca "Búp bê con trai" chia sẻ một bài viết về tú ông Lục Triều Vỹ và bày tỏ nỗi thương cảm với những người phụ nữ vướng vào con đường mại dâm.

Thanh Thảo viết: "Đọc cái này sao thấy ê chề quá! Thương cho thân phận của người phụ nữ bị ngã giá rao bán như một món hàng, rồi còn bị cắt xén, ăn bớt... đến lúc bại lộ, người phụ nữ vẫn là người chịu nhiều ê chề nhất".

Cô cũng thể hiện rõ thái độ với những người trong showbiz rơi vào con đường trái pháp luật vì ham giàu sang: "Sống trên nhung lụa, đồ hiệu sang chảnh, du lịch khắp nơi có thật sự cần thiết đến mức này không? Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi quan điểm, mỗi sự lựa chọn cho cuộc đời mình, nhưng thú thật là vẫn thương cho phận người phụ nữ lắm!".

Dù sống và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, nhưng nữ ca sĩ vẫn quan tâm đến làng giải trí trong nước - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Thanh Thảo nhận nhiều bình luận trái chiều về vấn đề này. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều dân mạng lại cho rằng, bán dâm là do chính họ lựa chọn, không ai ép buộc nên không đáng để được xót thương.

Đường dây bán dâm 30.000 USD: "Tú ông" Lục Triều Vỹ giàu cỡ nào trước khi bị bắt? Thời điểm trước lúc bị công an bắt giữ, "tú ông" Lục Triều Vỹ có 1 căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng ở chung cư đường Bến Văn Đồn, quận 4, TP. HCM. Ngoài ra, công an thu giữ trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng, trong két sắt chứa sổ tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng cùng một số giấy tờ, tiền bạc.

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