4 năm định cư tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo khoe chính thức có quốc tịch: 'Một trang mới mở ra cho cuộc đời mình'

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải hình ảnh đi nhận quốc tịch Mỹ cùng con gái Talia.

Nữ ca sĩ hạnh phúc viết: "Cuối cùng thì cũng đến ngày cầm trên tay tấm bằng quốc tịch, sau khi bị dời từ tháng 3 vì Covid, rồi tháng 6 vì biểu tình. Một ngày thật đặc biệt đối với mình sau 4 năm định cư tại Mỹ. Một trang mới mở ra cho cuộc đời mình và cho cả gia đình. Mong ước cuối cùng dành cho gia đình đã thành hiện thực. Chỉ tiếc là phải tuyên thệ trên xe chứ không được rơi nước mắt xúc động vì buổi lễ tuyên thệ long trọng như trước đây. Nhưng quả thật cách tuyên thệ này thật đáng nhớ suốt cuộc đời".