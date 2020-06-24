4 năm định cư tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo khoe chính thức có quốc tịch: 'Một trang mới mở ra cho cuộc đời mình'

Hậu trường 24/06/2020 16:13

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng khi chính thức có quốc tịch Mỹ. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải hình ảnh đi nhận quốc tịch Mỹ cùng con gái Talia.

Nữ ca sĩ hạnh phúc viết: "Cuối cùng thì cũng đến ngày cầm trên tay tấm bằng quốc tịch, sau khi bị dời từ tháng 3 vì Covid, rồi tháng 6 vì biểu tình. Một ngày thật đặc biệt đối với mình sau 4 năm định cư tại Mỹ. Một trang mới mở ra cho cuộc đời mình và cho cả gia đình. Mong ước cuối cùng dành cho gia đình đã thành hiện thực. Chỉ tiếc là phải tuyên thệ trên xe chứ không được rơi nước mắt xúc động vì buổi lễ tuyên thệ long trọng như trước đây. Nhưng quả thật cách tuyên thệ này thật đáng nhớ suốt cuộc đời".

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Thanh Thảo chính thức nhận quốc tịch Mỹ sau 4 năm định cư - Ảnh: FB

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Thanh Thảo ăn mừng bên các con - Ảnh: FB

Thanh Thảo là ca sĩ thần tượng được yêu mến của thế hệ 8x, 9x. Ít năm trở lại đây, giọng ca "búp bê con trai" sang Mỹ định cư và ít tham gia các hoạt động ca hát trong nước.

Năm 2018, Thanh Thảo gây chú ý khi bất ngờ thông báo sinh con đầu lòng ở tuổi ngoài 40. Chồng cô là doanh nhân Việt kiều Mỹ. Anh có hệ thống phòng khám nha khoa ở cả Mỹ và Việt Nam.

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Thanh Thảo bên ông xã doanh nhân Việt kiều - Ảnh: FB

Sau khi sinh con, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Cô được chồng ủng hộ phát triển sự nghiệp riêng. Ông xã Tom Han thay vợ chăm con gái khi cô chạy show xa nhà nhiều ngày. Không chỉ vậy, anh còn hết lòng quan tâm, dạy dỗ bé Jacky Minh Trí - con trai nuôi của vợ.

Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời

Chưa tròn 2 tuổi, con gái Thanh Thảo đã biết đọc chữ, đếm số vì có người cha tuyệt vời

Ca sĩ Thanh Thảo khiến cư dân mạng phát hờn khi chia sẻ về ông xã Tom Han. Anh không chỉ yêu chiều vợ mà còn biết cách chăm sóc con gái Talia.

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