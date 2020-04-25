Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên

Tuy kết hôn khá muộn nhưng cuộc sống của ca sĩ Thanh Thảo lại vô cùng viên mãn. Hiện giọng ca "Búp bê con trai" đang định cư tại Mỹ cùng chồng và hai con. Nữ ca sĩ và ông xã Tom Han có một cô con gái chung là bé Talia gần 2 tuổi. Dù hoạt động chủ yếu ở hải ngoại, nhưng cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống của mình lên trang cá nhân để khán giả quê nhà theo dõi.

Nữ ca sĩ sống bên cạnh chồng con tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau sinh, Thanh Thảo được chồng ủng hộ trở lại với công việc, phát triển đam mê ca hát. Tom Han không ngại làm việc nhà, chăm con gái nhỏ mỗi khi vợ chạy show xa nhà nhiều ngày. Không chỉ vậy, anh cũng hết lòng quan tâm, dạy con nuôi của vợ - bé Jacky Minh Trí học. Hơn 3 năm gắn bó, Thanh Thảo được chồng Việt kiều thương yêu, tình cảm ngày càng mặn nồng.