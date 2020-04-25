Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên

Hậu trường 25/04/2020 16:07

Khoảnh khắc "tình bể bình" của ca sĩ Thanh Thảo bên ông xã Việt kiều khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tuy kết hôn khá muộn nhưng cuộc sống của ca sĩ Thanh Thảo lại vô cùng viên mãn. Hiện giọng ca "Búp bê con trai" đang định cư tại Mỹ cùng chồng và hai con. Nữ ca sĩ và ông xã Tom Han có một cô con gái chung là bé Talia gần 2 tuổi. Dù hoạt động chủ yếu ở hải ngoại, nhưng cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống của mình lên trang cá nhân để khán giả quê nhà theo dõi.

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 1
Nữ ca sĩ sống bên cạnh chồng con tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau sinh, Thanh Thảo được chồng ủng hộ trở lại với công việc, phát triển đam mê ca hát. Tom Han không ngại làm việc nhà, chăm con gái nhỏ mỗi khi vợ chạy show xa nhà nhiều ngày. Không chỉ vậy, anh cũng hết lòng quan tâm, dạy con nuôi của vợ - bé Jacky Minh Trí học. Hơn 3 năm gắn bó, Thanh Thảo được chồng Việt kiều thương yêu, tình cảm ngày càng mặn nồng.

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 2

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 3
Chung sống nhiều năm và có con gái chung, tình cảm họ dành cho nhau ngày càng lớn - Ảnh: FB

Mới đây, Thanh Thảo đăng tải loạt ảnh “khóa môi” ông xã ngọt ngào khiến fan “tan chảy”. Nụ cười rạng rỡ cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ thay cho lời giải thích về cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại.

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 4
Thanh Thảo và chồng thoải mái thể hiện tình cảm yêu thương - Ảnh: FB
Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 5
Doanh nhân Tom Han thường tạo cho vợ nhiều bất ngờ giúp cuộc sống hôn nhân luôn tươi mới - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh hôn môi nồng cháy của vợ chồng Thanh Thảo nhận được sự chú ý lớn của dân mạng. Rất đông nghệ sĩ như Quyền Linh, Đức Tiến, Hiền Thục, Đan Kim… bày tỏ lòng ngưỡng mộ bởi sự lãng mạn của cặp đôi.

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 6

Thanh Thảo 'khóa môi' chồng say đắm, ngọt đến mức Quyền Linh cũng phải thốt lên - Ảnh 7
Mọi người xuýt xoa bởi sự ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: FB 

Hiện Thanh Thảo và chồng Việt kiều vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cả hai đã đăng ký kết hôn. 

Bị chỉ trích vì khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái sang Mỹ, Thanh Thảo lên tiếng đáp trả, nhắc luôn về chuyện Ngô Kiến Huy

Bị chỉ trích vì khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái sang Mỹ, Thanh Thảo lên tiếng đáp trả, nhắc luôn về chuyện Ngô Kiến Huy

Nhận về không ít “gạch đá” từ cư dân mạng sau lời an ủi Phùng Ngọc Huy, nữ ca sĩ Thanh Thảo thẳng thắn đáp trả.

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Từ khóa:   Thanh Thảo chồng Thanh Thảo Quyền Linh

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