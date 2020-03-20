Ca sĩ Thanh Thảo đau buồn báo tin bà nội vừa qua đời. Cô nhận được nhiều lời động viên, chia buồn từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ thông báo bà nội vừa qua đời. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh cáo phó kèm hoa sen trắng và chú thích: "Bà nội đã lên trời". Được biết, bà nội nữ ca sĩ vĩnh biệt cõi đời vào chiều 19/3, hưởng thọ 89 tuổi.



Nữ ca sĩ đau buồn báo tin bà nội vừa qua đời - Ảnh: FB

Bài viết của giọng ca "Búp bê con trai" lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người gửi lời chia buồn trước mất mát lớn của Thanh Thảo và gia đình.

Ca sĩ Đan Trường chia buồn: "Bố xin chia buồn với mẹ Thảo". Nhạc sĩ Minh Khang viết: "Chia buồn và thành kính phân ưu với Thanh Thảo nhé". Ngoài ra, nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Quang Dũng, Trang Nhung, Hiếu Hiền, Quốc Thiên, Pha Lê, Kyo York, Lê Hiếu... cũng gửi lời phân ưu cùng gia đình nữ ca sĩ.

Mọi người chia buồn với nữ ca sĩ dưới phần bình luận - Ảnh: FB

Dù đang rất đau buồn nhưng cô vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến tình cảm của mọi người. Thanh Thảo chia sẻ thêm về người bà đã mất: "Bà nội ở xa quá nên em ít có dịp về thăm. Nhưng lúc còn khỏe bà hay ngồi xe lên Sài Gòn thăm em. Hiền lành, thấy tội về già bà có một mình".

Thanh Thảo đang sống cùng chồng con tại nước ngoài. Cô không thể về nhìn mặt bà lần cuối - Ảnh: FB

Được biết, Thanh Thảo hiện đang ở Mỹ và không thể về dự đám tang bà nội vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia.

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