Sao Việt chia buồn khi hay tin bà nội Thanh Thảo qua đời

Hậu trường 20/03/2020 15:22

Ca sĩ Thanh Thảo đau buồn báo tin bà nội vừa qua đời. Cô nhận được nhiều lời động viên, chia buồn từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ thông báo bà nội vừa qua đời. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh cáo phó kèm hoa sen trắng và chú thích: "Bà nội đã lên trời". Được biết, bà nội nữ ca sĩ vĩnh biệt cõi đời vào chiều 19/3, hưởng thọ 89 tuổi.

ba noi ca si thanh thao qua doi
Nữ ca sĩ đau buồn báo tin bà nội vừa qua đời - Ảnh: FB

Bài viết của giọng ca "Búp bê con trai" lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người gửi lời chia buồn trước mất mát lớn của Thanh Thảo và gia đình.

Ca sĩ Đan Trường chia buồn: "Bố xin chia buồn với mẹ Thảo". Nhạc sĩ Minh Khang viết: "Chia buồn và thành kính phân ưu với Thanh Thảo nhé". Ngoài ra, nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Quang Dũng, Trang Nhung, Hiếu Hiền, Quốc Thiên, Pha Lê, Kyo York, Lê Hiếu... cũng gửi lời phân ưu cùng gia đình nữ ca sĩ.

ba noi ca si thanh thao qua doi 1ba noi ca si thanh thao qua doi 2

ba noi ca si thanh thao qua doi 3
Mọi người chia buồn với nữ ca sĩ dưới phần bình luận - Ảnh: FB

Dù đang rất đau buồn nhưng cô vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến tình cảm của mọi người. Thanh Thảo chia sẻ thêm về người bà đã mất: "Bà nội ở xa quá nên em ít có dịp về thăm. Nhưng lúc còn khỏe bà hay ngồi xe lên Sài Gòn thăm em. Hiền lành, thấy tội về già bà có một mình".

ba noi ca si thanh thao qua doi 4
Thanh Thảo đang sống cùng chồng con tại nước ngoài. Cô không thể về nhìn mặt bà lần cuối - Ảnh: FB

Được biết, Thanh Thảo hiện đang ở Mỹ và không thể về dự đám tang bà nội vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia.

Theo dõi camera, ca sĩ Thanh Thảo phát hiện ông xã làm điều mà chị em nào cũng phải ghen tỵ

Theo dõi camera, ca sĩ Thanh Thảo phát hiện ông xã làm điều mà chị em nào cũng phải ghen tỵ

Ông xã ca sĩ Thanh Thảo khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ vì quá đảm đang, vừa biết nấu ăn vừa giỏi chăm con.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thảo sao Việt tại Mỹ Quang Dũng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026