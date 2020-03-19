Theo dõi camera, ca sĩ Thanh Thảo phát hiện ông xã làm điều mà chị em nào cũng phải ghen tỵ

Sau khi sang Mỹ định cư, ca sĩ Thanh Thảo dần trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Tuy nhiên trên mạng xã hội, giọng ca “Búp bê con trai” thỉnh thoảng vẫn đăng tải một số hình ảnh đời thường đến người hâm mộ.

Mới đây, Thanh Thảo hào hứng chia sẻ khoảnh khắc theo dõi chồng qua camera trên trang Facebook cá nhân: “Người đàn ông của năm là đây. Tuy không còn thương mình nhiều từ khi có công chúa ra đời nhưng mà nhìn như vậy thấy cũng nên giữ. Thả ra chắc cũng mất liền chứ chả đùa đâu. Nên thôi ráng chịu đựng một chút.