Theo dõi camera, ca sĩ Thanh Thảo phát hiện ông xã làm điều mà chị em nào cũng phải ghen tỵ

Hậu trường 19/03/2020 15:51

Ông xã ca sĩ Thanh Thảo khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ vì quá đảm đang, vừa biết nấu ăn vừa giỏi chăm con.

Sau khi sang Mỹ định cư, ca sĩ Thanh Thảo dần trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Tuy nhiên trên mạng xã hội, giọng ca “Búp bê con trai” thỉnh thoảng vẫn đăng tải một số hình ảnh đời thường đến người hâm mộ.

Mới đây, Thanh Thảo hào hứng chia sẻ khoảnh khắc theo dõi chồng qua camera trên trang Facebook cá nhân: “Người đàn ông của năm là đây. Tuy không còn thương mình nhiều từ khi có công chúa ra đời nhưng mà nhìn như vậy thấy cũng nên giữ. Thả ra chắc cũng mất liền chứ chả đùa đâu. Nên thôi ráng chịu đựng một chút.

Sáng nào trước khi đi làm, cũng tự tay nấu cháo và luộc 2 quả trứng, đút cho con ăn sáng xong rồi mới đi làm. Em được ăn ngon nên mặt tươi rói. Ăn sáng xong còn tập đọc chữ trên thảm và nhảy múa. Thế là một ngày mới thật vui vẻ bắt đầu! Have a nice day to everyone”.

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Bài đăng của nữ ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: FB

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Ông xã Thanh Thảo vào bếp nấu ăn và chăm con cực khéo - Ảnh: FB

Qua bài đăng, nữ ca sĩ tự hào tiết lộ ông xã tự tay vào bếp chuẩn bị thức ăn và cho con gái ăn sáng trước khi đi làm. Có thể thấy, dù bận rộn với công việc nhưng chồng Thanh Thảo vẫn dành thời gian giúp vợ nấu ăn, chăm con.

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Con gái Thanh Thảo cực đáng yêu - Ảnh: FB
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Ở tuổi 43, Thanh Thảo đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và các con - Ảnh: Internet

Trong phần bình luận, cư dân mạng không tiếc lời khen cho ông xã Thanh Thảo: “Ngưỡng mộ quá chế ơi”, “Em hạnh phúc nhất rồi, papa giỏi quá”, “Người phụ nữ sướng hay khổ là hơn nhau ở tấm chồng đó chị. Chúc chị luôn hạnh phúc”, “Vậy là hạnh phúc rồi em ơi”…

Thanh Thảo tự hào vì việc làm ý nghĩa của con trai trước dịch Covid-19

Thanh Thảo tự hào vì việc làm ý nghĩa của con trai trước dịch Covid-19

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng bé Jacky Minh Trí - con trai nuôi ca sĩ Thanh Thảo đã sống rất tình cảm, biết quan tâm mọi người.

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