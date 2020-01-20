Sao Việt chuẩn bị Tết: Thanh Thảo trang trí nhà tại Mỹ, Trịnh Kim Chi chọn lá dong gói bánh chưng

Hậu trường 20/01/2020 16:57

Nhiều sao Việt đã tạm gác công việc chuẩn bị đón Tết. Siêu mẫu Xuân Lan trang trí nhà cửa, mua sắm bánh mứt, ca sĩ Thanh Thảo đưa các con đi chụp ảnh xuân tại Mỹ.

Sau 1 năm tất bật làm việc, Tết là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình và người thân. Không ngoại lệ, các sao Việt cũng dành thời gian chăm chút cho tổ ấm của mình để đón một năm mới ấm áp.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan khoe ảnh tổ ấm nhỏ được trang trí đủ các loại hoa đón Tết: "Tết nhà mình có cành đào con gái thích. Có hoa vạn thọ chồng thích. Mai về nhà ông bà ngoại chụp hình khoe hai cây mai vàng rực rỡ và cành đào đẹp xỉu, cùng hoa cúc vàng, vạn thọ cam đem hương tết đầy nhà. Hôm nay thì nem chả bánh mứt đã đủ đầy. Mai ăn Tết sớm thôi".

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Siêu mẫu Xuân Lan chuẩn bị đón năm mới - Ảnh: FB

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đưa các con về quê nội tảo mộ. Cả gia đình diện đồ giống nhau kèm dòng chữ vô cùng ý nghĩa: "Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình".

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Gia đình Lý Hải - Minh Hà về quê đoàn tụ người thân trong những ngày cận Tết - Ảnh: FB

Tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo tự tay đi chợ mua hoa trang trí cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị áo dài và đưa các con đi chụp ảnh xuân: "Công nhận chăm 3 con khỉ con này đuối thật mẹ chẳng muốn mặc áo dài đẹp hay chưng diện luôn. Năng động một chút mới chạy đuổi theo được. Thôi kệ! Các con năm nào cũng đều có bộ hình áo dài du xuân đẹp lung linh là mẹ vui rồi".

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Thanh Thảo đưa các con đi chụp hình Tết - Ảnh: FB
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Cô trang trí cho ngôi nhà của mình nhiều hoa và trái cây - Ảnh: FB
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Ngôi nhà của siêu mẫu Thanh Hằng tràn ngập sắc xuân - Ảnh: FB
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Phan Như Thảo tuyên bố nghỉ Tết, ở nhà bên chồng con từ bây giờ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Kim Chi đăng tải hình ảnh tự tay đi chợ mua lá dong để gói bánh chưng đón Tết. Nữ nghệ sĩ còn chia sẻ bí kíp chọn lá cho mọi người cùng tham khảo.

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Trịnh Kim Chi chuẩn bị Tết - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Chọn lá dong có màu sắc xanh đậm, phiến lá to vừa phải để có thể gói trọn được phần nhân bên trong, nên chọn loại lá bánh tẻ là lá không quá già cũng không quá non, như vậy bánh mới có được màu xanh đẹp. Không nên chọn những lá héo, sờ vào có cảm giác khô cứng, không mềm dai như lá tươi".

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Từ khóa:   sao Việt đón Tết Trịnh Kim Chi Thanh Thảo

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