Cho mượn hàng trăm triệu nhưng cận Tết vẫn không thấy trả, Cát Phượng bức xúc lên tiếng

Hậu trường 20/01/2020 13:55

Diễn viên Cát Phượng ngậm ngùi: "Tôi cho mượn tiền tính nhẩm cũng lên con số vài trăm triệu chứ không chơi à. Nhưng không ai chịu trả tôi hết".

Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng vừa đăng tải bài viết dài đề cập đến chuyện bị mượn hàng trăm triệu đồng không trả. Cô viết: “Nếu nói về vấn đề mượn tiền không trả sẽ bị phạt thì chắc nhiều người sẽ bị phạt lắm nếu tôi liệt kê tên lên. Tôi cho mượn tiền tính nhẩm cũng lên con số vài trăm triệu chứ không chơi à. Nhưng không ai chịu trả tôi hết. Mượn 5-7 năm cũng có và mới đây 5-7 tháng cũng có”.

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Dòng trạng thái gây chú ý của diễn viên Cát Phượng - Ảnh: FB

Bà xã Kiều Minh Tuấn bực tức vì thái độ của những người đi vay, lúc mượn thì ngọt ngào nhưng sau đó không trả đúng hẹn: “Khi mượn thì nói: 2 ngày em trả. Có người nói 4 ngày em trả. Ủa, nếu 2 đến 4 ngày trả thì đang kẹt gì đó thì đợi 2 đến 4 ngày đó có tiền rồi tự lấy tiền đó mà giải quyết đúng không? Mà tôi cũng tin tôi cho mượn xong rồi im phăng phắc không hề nhắn tin hay gọi tôi nói 1 câu gì cho tôi lọt lỗ tai. Làm như trách nhiệm vụ và bổn phận của tôi là phải cho mượn tiền và không được cái quyền đòi hay sao. Ngộ quá ngộ! Mà cái tính của tôi không muốn đòi vì tôi muốn để họ tự giác và có ý thức. Tôi mà im cái rồi họ cũng im luôn là sao?”.

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Dù bức xúc nhưng nữ nghệ sĩ vẫn không nỡ nêu thẳng tên - Ảnh: FB

Cuối bài viết, nghệ sĩ Cát Phượng còn hài hước kể khổ: “Tôi khổ lắm và rất nghèo nha mấy người. Tôi đâu có làm gì ra tiền đâu. Tôi đâu còn đi diễn nữa đâu. Đâu còn ai mời em diễn nữa đâu mấy người cũng biết mà. Ai cũng nghĩ tôi giàu lắm hay sao trời ơi! Cầu xin trời Phật phù hộ cho họ sang năm 2020 làm ăn đụng đâu thắng đó, luôn gặp nhiều may mắn để họ có tiền và có tự giác đến tìm con. Chứ giờ con cũng không nỡ đòi. Nhưng con buồn và bực là vì coi thường con quá!”.

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Sau ồn ào tình cảm, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FB

Bài viết của nữ nghệ sĩ thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều dân mạng để lại bình luận đồng cảm với Cát Phượng khi cùng lâm vào tình trạng bị khất nợ, bị người vay tiền coi thường.

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Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ gây chú ý khi lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn sao Việt

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