Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng vừa đăng tải bài viết dài đề cập đến chuyện bị mượn hàng trăm triệu đồng không trả. Cô viết: “Nếu nói về vấn đề mượn tiền không trả sẽ bị phạt thì chắc nhiều người sẽ bị phạt lắm nếu tôi liệt kê tên lên. Tôi cho mượn tiền tính nhẩm cũng lên con số vài trăm triệu chứ không chơi à. Nhưng không ai chịu trả tôi hết. Mượn 5-7 năm cũng có và mới đây 5-7 tháng cũng có”.

Dòng trạng thái gây chú ý của diễn viên Cát Phượng - Ảnh: FB

Bà xã Kiều Minh Tuấn bực tức vì thái độ của những người đi vay, lúc mượn thì ngọt ngào nhưng sau đó không trả đúng hẹn: “Khi mượn thì nói: 2 ngày em trả. Có người nói 4 ngày em trả. Ủa, nếu 2 đến 4 ngày trả thì đang kẹt gì đó thì đợi 2 đến 4 ngày đó có tiền rồi tự lấy tiền đó mà giải quyết đúng không? Mà tôi cũng tin tôi cho mượn xong rồi im phăng phắc không hề nhắn tin hay gọi tôi nói 1 câu gì cho tôi lọt lỗ tai. Làm như trách nhiệm vụ và bổn phận của tôi là phải cho mượn tiền và không được cái quyền đòi hay sao. Ngộ quá ngộ! Mà cái tính của tôi không muốn đòi vì tôi muốn để họ tự giác và có ý thức. Tôi mà im cái rồi họ cũng im luôn là sao?”.