Bị nói cắt mắt, sửa mũi để trẻ đẹp, Cát Phượng đăng ảnh 'tự sướng' chứng minh nhan sắc tự nhiên

Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ gây chú ý khi lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã đăng tải loạt ảnh "tự sướng" của bản thân lên trang cá nhân để chứng minh nhan sắc tự nhiên không “dao kéo” của mình. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ:

“2 có app và 2 chụp không app....

Cái app nó dễ sợ thiệt. Nó biến tui trẻ thấy ghê. Da căng đét heng.

Rất nhiều người khen Cát trẻ, Cát cảm ơn nhiều lắm nhưng mọi người nhìn thấy hình Cát trẻ là do Cát chụp app. Có người còn inbox nói Cát đi căng da mặt, sửa mũi, cắt mắt nên trẻ.

Hôm nay Cát up 2 hình này để mọi người so sánh nghen. Nhưng phải công nhận là chụp không app da mặt của Cát vẫn mịn nghen”.

Bài đăng của Cát Phượng - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ đăng liên tiếp 4 bức ảnh "tự sướng", trong đó có 2 bức được chụp bằng camera thường và dùng phần mềm chỉnh sửa để khán giả so sánh nhan sắc của cô. Theo chia sẻ của Cát Phượng, cô không hề căng da mặt, sửa mũi hay cắt mắt như lời đồn. Nguyên nhân khiến cô trẻ hơn so với tuổi thật là nhờ công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Cát Phượng đăng ảnh chứng minh mặt mộc tự nhiên - Ảnh: FB

Ảnh chụp không app (trái) và dùng app (phải) được Cát Phượng chia sẻ - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, Cát Phượng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi sở hữu làn da căng bóng và khỏe mạnh ở tuổi 49. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.

Cát Phượng được nhận xét trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên Cát Phượng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận ngợi khen nhan sắc của cô: “Tươi quá chị ơi”, “Chị vẫn đẹp như ngày nào chị ơi”, “Da cô Cát đẹp quá xá”, “Chị Cát dạo này trẻ và xinh quá”, “Đẹp lung linh luôn cô ơi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-noi-cat-mat-sua-mui-de-tre-dep-cat-phuong-dang-anh-tu-suong-chung-minh-nhan-sac-tu-nhien-343690.html