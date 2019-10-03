Trốn chồng sang Hàn ‘dao kéo’, nhan sắc hiện tại và quá khứ của Lưu Hương Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của bà xã Hồ Hoài Anh – nữ ca sĩ Lưu Hương Giang được nhận xét xinh đẹp và trẻ trung hơn.
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Khoảng thời gian từ sau khi sinh con thứ 2, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang liên tiếp vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Nhiều người cho rằng gương mặt của bà xã Hồ Hoài Anh trở nên thon gọn lạ thường, khác hẳn so với trước đây. Trước tin đồn “dao kéo”, Lưu Hương Giang chỉ giữ im lặng.
Mãi cho đến gần đây, nữ ca sĩ mới thừa nhận chuyện sang Hàn tân trang nhan sắc. Chia sẻ về quyết định này, Lưu Hương Giang cho biết cô đã trốn ông xã để đi sửa mũi, làm răng, tiêm mỡ tự thân vào mặt. Tuy nhiên, cũng vì gương mặt quá khác lạ so với ảnh trên hộ chiếu nên nữ ca sĩ đã bị hải quan chặn lại ở sân bay khi lên đường về Việt Nam.
Hiện tại, gương mặt của Lưu Hương Giang đã bớt đơ cứng, các đường nét cũng dần trở nên rõ nét. Khi so sánh với những hình ảnh trong quá khứ, nữ ca sĩ đã có một cuộc thay đổi nhan sắc ngoạn mục.
Có thể thấy, thời điểm mới gia nhập làng giải trí, Lưu Hương Giang sở hữu gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh và nước da ngăm đen. Bên cạnh đó, gu thời trang của cô cũng bị cho là nhạt nhòa, kém nổi bật.
Giờ đây, Lưu Hương Giang sở hữu diện mạo khá xinh đẹp với xương quai hàm thon gọn, sống mũi cao thanh tú. Hậu “dao kéo”, nữ ca sĩ được cư dân mạng nhận xét xinh đẹp và trẻ trung hơn trước rất nhiều.