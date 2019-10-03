Trốn chồng sang Hàn ‘dao kéo’, nhan sắc hiện tại và quá khứ của Lưu Hương Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng

Khoảng thời gian từ sau khi sinh con thứ 2, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang liên tiếp vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Nhiều người cho rằng gương mặt của bà xã Hồ Hoài Anh trở nên thon gọn lạ thường, khác hẳn so với trước đây. Trước tin đồn “dao kéo”, Lưu Hương Giang chỉ giữ im lặng.

Lưu Hương Giang vướng tin đồn 'dao kéo' sau sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Mãi cho đến gần đây, nữ ca sĩ mới thừa nhận chuyện sang Hàn tân trang nhan sắc. Chia sẻ về quyết định này, Lưu Hương Giang cho biết cô đã trốn ông xã để đi sửa mũi, làm răng, tiêm mỡ tự thân vào mặt. Tuy nhiên, cũng vì gương mặt quá khác lạ so với ảnh trên hộ chiếu nên nữ ca sĩ đã bị hải quan chặn lại ở sân bay khi lên đường về Việt Nam.