Tiêu tốn 400 triệu để ‘dao kéo’ nhưng vẫn bị chê bai, Việt Anh đáp trả cực gắt trên trang cá nhân

Hậu trường 23/09/2019 17:04

Liên tục bị chê bai về ngoại hình hậu phẫu thuật thẩm mỹ, nam diễn viên Việt Anh đã có động thái đáp trả mạnh mẽ trên trang cá nhân.

Cuối tháng 6/2019, diễn viên Việt Anh đã cùng cô bạn thân Quế Vân sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ tân trang nhan sắc. Theo tiết lộ của Quế Vân, Việt Anh đã chi 400 triệu để “dao kéo” phần mũi, tiêm filler, xóa nọng cằm…

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Nhan sắc hiện tại của Việt Anh - Ảnh: Internet

Sau cuộc trùng tu nhan sắc, nam diễn viên cho biết sự nghiệp của anh thuận lợi và may mắn hơn. Tuy nhiên, diện mạo mới này của Việt Anh lại nhận về không ít sự chê bai của khán giả. Nhiều người thất vọng cho rằng gương mặt nam diễn viên ngày càng nữ tính, kém sắc và đơ cứng.

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Sau cuộc ‘đại trùng tu’ nhan sắc, gương mặt khác lạ của Việt Anh khiến khán giả thất vọng - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian “nín nhịn” những lời bàn tán thiếu thiện chí từ cộng đồng mạng, cuối cùng Việt Anh đã lên tiếng đáp trả cực gắt trên trang cá nhân: “Không như một số con người nhưng lại là óc... à mà thôi. Nên những ai muốn mình hoàn thiện hơn một cách chính đáng thì cứ mạnh dạn và dũng cảm nhé! … cứ sủa và đoàn người cứ đi...”.

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Bài đăng đáp trả của Việt Anh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nam diễn viên “Người phán xử”, một số bạn bè thân thiết để lại bình luận ủng hộ Việt Anh: “Chuẩn anh trai ạ”, “Em thấy đẹp, chúc mừng anh”, “Sai lầm lớn nhất của anh là không đi làm sớm hơn”…

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Bình luận ủng hộ Việt Anh - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng lời đáp trả của Việt Anh thiếu tinh tế và văn minh. Một tài khoản Facebook có tên H.M đã để lại bình luận: “Nhiều người yêu mến bạn ngày xưa quen nét cũ, người ta thấy bạn men hơn giờ nên có ý kiến, có thể tốt có thể không tốt? Bạn là người công chúng sao lại dùng từ…rồi…? Thật mình không nghĩ có thể dùng từ đấy đâu”.

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Cư dân mạng thất vọng vì cách đáp trả kém văn minh của nam diễn viên - Ảnh: FB

Qua sự việc này, nhiều người cho rằng màn đáp trả của Việt Anh chỉ khiến hình ảnh của anh trở nên xấu hơn trong mắt công chúng.

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Ngoài những lời khen ngợi vẻ ngoài điển trai, gương mặt trẻ trung thì có không ít cư dân mạng nhận xét Việt Anh mất đi vẻ ngoài nam tính sau phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Việt Anh Quế Vân sao phẫu thuật thẩm mỹ

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