Tiêu tốn 400 triệu để ‘dao kéo’ nhưng vẫn bị chê bai, Việt Anh đáp trả cực gắt trên trang cá nhân

Liên tục bị chê bai về ngoại hình hậu phẫu thuật thẩm mỹ, nam diễn viên Việt Anh đã có động thái đáp trả mạnh mẽ trên trang cá nhân.
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Cuối tháng 6/2019, diễn viên Việt Anh đã cùng cô bạn thân Quế Vân sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ tân trang nhan sắc. Theo tiết lộ của Quế Vân, Việt Anh đã chi 400 triệu để “dao kéo” phần mũi, tiêm filler, xóa nọng cằm…
Sau cuộc trùng tu nhan sắc, nam diễn viên cho biết sự nghiệp của anh thuận lợi và may mắn hơn. Tuy nhiên, diện mạo mới này của Việt Anh lại nhận về không ít sự chê bai của khán giả. Nhiều người thất vọng cho rằng gương mặt nam diễn viên ngày càng nữ tính, kém sắc và đơ cứng.
Sau khoảng thời gian “nín nhịn” những lời bàn tán thiếu thiện chí từ cộng đồng mạng, cuối cùng Việt Anh đã lên tiếng đáp trả cực gắt trên trang cá nhân: “Không như một số con người nhưng lại là óc... à mà thôi. Nên những ai muốn mình hoàn thiện hơn một cách chính đáng thì cứ mạnh dạn và dũng cảm nhé! … cứ sủa và đoàn người cứ đi...”.
Dưới bài đăng của nam diễn viên “Người phán xử”, một số bạn bè thân thiết để lại bình luận ủng hộ Việt Anh: “Chuẩn anh trai ạ”, “Em thấy đẹp, chúc mừng anh”, “Sai lầm lớn nhất của anh là không đi làm sớm hơn”…
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng lời đáp trả của Việt Anh thiếu tinh tế và văn minh. Một tài khoản Facebook có tên H.M đã để lại bình luận: “Nhiều người yêu mến bạn ngày xưa quen nét cũ, người ta thấy bạn men hơn giờ nên có ý kiến, có thể tốt có thể không tốt? Bạn là người công chúng sao lại dùng từ…rồi…? Thật mình không nghĩ có thể dùng từ đấy đâu”.
Qua sự việc này, nhiều người cho rằng màn đáp trả của Việt Anh chỉ khiến hình ảnh của anh trở nên xấu hơn trong mắt công chúng.