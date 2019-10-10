Khoe diện mạo như nam thần sau 'dao kéo', Việt Anh bị tung ảnh hậu trường kèm lời mỉa mai 'bớt sống ảo'

Việc diễn viên Việt Anh cùng người mẫu Quế Vân sang Hàn Quốc "tân trang nhan sắc" từng vấp phải nhiều phản hồi tiêu cực từ người hâm mộ. Tuy nhiên 2 ngày qua, mỹ nam phim "Người phán xử" bất ngờ nhận được vô số lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Sau 3 tháng thẩm mỹ, Việt Anh xuất hiện với diện mạo điển trai như nam thần. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ít giờ trước, "Phan Hải" bị một số anti-fan "bóc phốt" sống ảo, dùng phần mềm chỉnh ảnh.

Cụ thể mới đây, Việt Anh đăng tải loạt ảnh khoe diện mạo soái ca trong buổi gặp gỡ thân mật với NSND Hoàng Dũng. Tuy nhiên trong hình ảnh được ông trùm "Phan Quân" tag tên, nhan sắc của nam diễn viên lại gây tranh cãi. Nhiều dân mạng để lại bình luận thất vọng với gương mặt kém thon gọn, làn da thiếu mịn màng của "Phan Hải".