Khoe diện mạo như nam thần sau 'dao kéo', Việt Anh bị tung ảnh hậu trường kèm lời mỉa mai 'bớt sống ảo'

Diện mạo của diễn viên Việt Anh sau khi sang Hàn Quốc "trùng tu nhan sắc" lại một lần nữa nhận về nhiều phản ứng trái chiều.
- Sau hàng tá lời chê bai, Việt Anh lấy lại nhan sắc chuẩn 'soái ca', được khen hết lời
- Tiêu tốn 400 triệu để ‘dao kéo’ nhưng vẫn bị chê bai, Việt Anh đáp trả cực gắt trên trang cá nhân
Việc diễn viên Việt Anh cùng người mẫu Quế Vân sang Hàn Quốc "tân trang nhan sắc" từng vấp phải nhiều phản hồi tiêu cực từ người hâm mộ. Tuy nhiên 2 ngày qua, mỹ nam phim "Người phán xử" bất ngờ nhận được vô số lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Sau 3 tháng thẩm mỹ, Việt Anh xuất hiện với diện mạo điển trai như nam thần. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ít giờ trước, "Phan Hải" bị một số anti-fan "bóc phốt" sống ảo, dùng phần mềm chỉnh ảnh.
Cụ thể mới đây, Việt Anh đăng tải loạt ảnh khoe diện mạo soái ca trong buổi gặp gỡ thân mật với NSND Hoàng Dũng. Tuy nhiên trong hình ảnh được ông trùm "Phan Quân" tag tên, nhan sắc của nam diễn viên lại gây tranh cãi. Nhiều dân mạng để lại bình luận thất vọng với gương mặt kém thon gọn, làn da thiếu mịn màng của "Phan Hải".
Trước những lời khen chê từ cư dân mạng, Việt Anh phớt lờ và tiếp tục đăng ảnh lên trang cá nhân. Bên cạnh một vài bình luận chê bai, nam diễn viên vẫn được nhiều người hâm mộ khen ngợi và động viên. Đáng chú ý, một anti-fan bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh được NSND Hoàng Dũng đăng tải trước đó kèm bình luận mỉa mai: "Bớt sống ảo".
Sau khi ly hôn bà xã Trần Hương, hiện Việt Anh đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh hoạt động nghệ thuật. Anh cũng lên kế hoạch đưa con trai Đậu Đậu vào Sài Gòn sống chung.