Khoe diện mạo như nam thần sau 'dao kéo', Việt Anh bị tung ảnh hậu trường kèm lời mỉa mai 'bớt sống ảo'

Hậu trường 10/10/2019 11:14

Diện mạo của diễn viên Việt Anh sau khi sang Hàn Quốc "trùng tu nhan sắc" lại một lần nữa nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Việc diễn viên Việt Anh cùng người mẫu Quế Vân sang Hàn Quốc "tân trang nhan sắc" từng vấp phải nhiều phản hồi tiêu cực từ người hâm mộ. Tuy nhiên 2 ngày qua, mỹ nam phim "Người phán xử" bất ngờ nhận được vô số lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Sau 3 tháng thẩm mỹ, Việt Anh xuất hiện với diện mạo điển trai như nam thần. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ít giờ trước, "Phan Hải" bị một số anti-fan "bóc phốt" sống ảo, dùng phần mềm chỉnh ảnh.

Cụ thể mới đây, Việt Anh đăng tải loạt ảnh khoe diện mạo soái ca trong buổi gặp gỡ thân mật với NSND Hoàng Dũng. Tuy nhiên trong hình ảnh được ông trùm "Phan Quân" tag tên, nhan sắc của nam diễn viên lại gây tranh cãi. Nhiều dân mạng để lại bình luận thất vọng với gương mặt kém thon gọn, làn da thiếu mịn màng của "Phan Hải".

dien vien viet anh 1

dien vien viet anh 2
Việt Anh khoe diện mạo soái ca khi gặp mặt ông trùm 'Phan Quân' - Ảnh: FB
dien vien viet anh 3
Bức ảnh nghệ sĩ Hoàng Dũng đăng tải được nhận xét là khá chân thật - Ảnh: FB

Trước những lời khen chê từ cư dân mạng, Việt Anh phớt lờ và tiếp tục đăng ảnh lên trang cá nhân. Bên cạnh một vài bình luận chê bai, nam diễn viên vẫn được nhiều người hâm mộ khen ngợi và động viên. Đáng chú ý, một anti-fan bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh được NSND Hoàng Dũng đăng tải trước đó kèm bình luận mỉa mai: "Bớt sống ảo".

dien vien viet anh 4
Việt Anh gây chú ý với bức ảnh ngồi suy tư thưởng thức rượu...
dien vien viet anh 5
... nhưng anti-fan quyết không bỏ qua, lập tức vào chê bai - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn bà xã Trần Hương, hiện Việt Anh đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh hoạt động nghệ thuật. Anh cũng lên kế hoạch đưa con trai Đậu Đậu vào Sài Gòn sống chung.

Cuối cùng Lưu Hương Giang đã chịu nói thật chuyện ly hôn, Việt Anh và loạt sao Việt 'ùn ùn' lên tiếng

Cuối cùng Lưu Hương Giang đã chịu nói thật chuyện ly hôn, Việt Anh và loạt sao Việt 'ùn ùn' lên tiếng

Lo ngại chuyện riêng tư của mình bị đẩy đi quá xa, gây hoang mang dư luận, ca sĩ Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng nói rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Anh NSND Hoàng Dũng sao phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 47 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026