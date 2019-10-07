Sau hàng tá lời chê bai, Việt Anh lấy lại nhan sắc chuẩn 'soái ca', được khen hết lời

Hậu trường 07/10/2019 15:29

Khoe ảnh mới nhất ở góc nghiêng, diễn viên Việt Anh nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng với gương mặt tự nhiên đầy nam tính.

Suốt nhiều tháng qua, diễn viên Việt Anh nhận về vô số lời chê bai từ cư dân mạng sau khi sang Hàn Quốc tân trang nhan sắc cùng người mẫu Quế Vân. Nhiều tháng hậu "dao kéo", mỹ nam phim Người phán xử liên tục nhận về những bình luận thiếu tích cực vì đường nét gương mặt thô cứng. Fan thất vọng vì cho rằng, gương mặt Việt Anh mất đi đường nét góc cạnh, nam tính vốn có.

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Một vài hình ảnh khiến Việt Anh bị chê bai thậm tệ sau thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Việt Anh vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình kèm chú thích: "Cố lên tôi ơi, 3 tháng nữa là qua cái năm hạn này rồi. Mọi thứ sẽ khởi sắc!”.

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Chụp góc nghiêng với biểu cảm đang suy tư, nam diễn viên nhận về nhiều phản hồi tích cực từ dân mạng - Ảnh: FB

Ở góc nghiêng, anh gây bất ngờ với vẻ ngoài của mình. Không còn gương mặt cứng đơ, gượng gạo thiếu tự nhiên, nam diễn viên được khen ngợi vì lấy lại vẻ soái ca vốn có.

Dưới bài viết, Việt Anh nhận được vô số lời ngợi khen của dân mạng: "Gương mặt quá điển trai"; "Chuẩn đẹp trai, đẹp trai phải thế"; "Đẹp trai hơn"; "Góc nghiêng đẹp quá anh ơi"; "Căng bóng Hàn Quốc quá"...

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Gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Việt Anh khi chưa 'dao kéo' - Ảnh: FB

Tháng 6/2019, làng giải trí Việt xôn xao khi diễn viên Việt Anh và Trần Hương thông báo "đường ai nấy đi" sau 7 năm gắn bó. Hậu ly hôn, nam diễn viên chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, con trai Đậu Đậu vẫn sống với mẹ tại Hà Nội. Cách đây không lâu, anh cũng úp mở về chuyện đưa con trai cưng vào Sài Gòn chăm sóc.

Việt Anh "lột xác" sau phẫu thuật thẩm mỹ nhưng được khen: "Đẹp, quá xinh"

Việt Anh "lột xác" sau phẫu thuật thẩm mỹ nhưng được khen: "Đẹp, quá xinh"

Ngoài những lời khen ngợi vẻ ngoài điển trai, gương mặt trẻ trung thì có không ít cư dân mạng nhận xét Việt Anh mất đi vẻ ngoài nam tính sau phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Việt Anh và Trần Hương Việt Anh sao phẫu thuật thẩm mỹ

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