Sau hàng tá lời chê bai, Việt Anh lấy lại nhan sắc chuẩn 'soái ca', được khen hết lời

Khoe ảnh mới nhất ở góc nghiêng, diễn viên Việt Anh nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng với gương mặt tự nhiên đầy nam tính.
- Việt Anh đăng ảnh quay đêm vẫn tươi rói nhưng cộng đồng mạng lại tập trung để ý chi tiết này trên gương mặt
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Suốt nhiều tháng qua, diễn viên Việt Anh nhận về vô số lời chê bai từ cư dân mạng sau khi sang Hàn Quốc tân trang nhan sắc cùng người mẫu Quế Vân. Nhiều tháng hậu "dao kéo", mỹ nam phim Người phán xử liên tục nhận về những bình luận thiếu tích cực vì đường nét gương mặt thô cứng. Fan thất vọng vì cho rằng, gương mặt Việt Anh mất đi đường nét góc cạnh, nam tính vốn có.
Cách đây ít giờ, Việt Anh vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình kèm chú thích: "Cố lên tôi ơi, 3 tháng nữa là qua cái năm hạn này rồi. Mọi thứ sẽ khởi sắc!”.
Ở góc nghiêng, anh gây bất ngờ với vẻ ngoài của mình. Không còn gương mặt cứng đơ, gượng gạo thiếu tự nhiên, nam diễn viên được khen ngợi vì lấy lại vẻ soái ca vốn có.
Dưới bài viết, Việt Anh nhận được vô số lời ngợi khen của dân mạng: "Gương mặt quá điển trai"; "Chuẩn đẹp trai, đẹp trai phải thế"; "Đẹp trai hơn"; "Góc nghiêng đẹp quá anh ơi"; "Căng bóng Hàn Quốc quá"...
Tháng 6/2019, làng giải trí Việt xôn xao khi diễn viên Việt Anh và Trần Hương thông báo "đường ai nấy đi" sau 7 năm gắn bó. Hậu ly hôn, nam diễn viên chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, con trai Đậu Đậu vẫn sống với mẹ tại Hà Nội. Cách đây không lâu, anh cũng úp mở về chuyện đưa con trai cưng vào Sài Gòn chăm sóc.