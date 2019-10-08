Cuối cùng Lưu Hương Giang đã chịu nói thật chuyện ly hôn, Việt Anh và loạt sao Việt 'ùn ùn' lên tiếng

Hậu trường 08/10/2019 17:10

Lo ngại chuyện riêng tư của mình bị đẩy đi quá xa, gây hoang mang dư luận, ca sĩ Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng nói rõ.

Thông tin vợ chồng Hồ Hoài AnhLưu Hương Giang chia tay đang gây hoang mang 2 ngày qua. Tối hôm qua (7/10), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã lên tiếng. Theo đó, anh thừa nhận chuyện vợ chồng từng trải qua trục trặc, lục đục nhưng đó chỉ là quá khứ. Anh nhấn mạnh về mối quan hệ tình cảm giữa mình và Lưu Hương Giang hiện tại: "Điều quan trọng nhất là giờ này chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc".

Tuy nhiên, việc Hồ Hoài Anh không nói rõ về việc có hay không chuyện đã nộp đơn ly hôn lên tòa án khiến dư luận không ngừng bàn tán.

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Hồ Hoài Anh cho biết hiện tại anh và vợ vẫn sống hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FB

Ít phút trước, ca sĩ Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng, giải đáp thắc mắc của công chúng ít ngày qua.

"Chào mọi người...

Giang và anh Hoài Anh định không nói gì thêm nhưng nếu mình im lặng thì sẽ đẩy sự việc đi xa hơn và khán giả sẽ thắc mắc nhiều hơn, do vậy xin được chia sẻ một lần duy nhất để khép lại sự việc này cũng là để bày tỏ sự tôn trọng đến những người yêu mến mình!

Câu chuyện ngày hôm nay đến với mọi người cũng là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, đó là lúc cả 2 mất phương hướng và cũng có quyết định ly hôn. Nhưng sau khi đủ bình tĩnh chúng tôi thấy mình vẫn không thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình, Giang nghĩ chuyện này hết sức bình thường với các cặp vợ chồng và cuộc sống hôn nhân cũng phải có những lúc lên lúc xuống mới biết được giá trị của nhau, biết trân trọng gia đình nhiều hơn (phải nói là vì nhau chứ không phải vì con hay vì họ hàng 2 bên ạ), và chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi, tôi cũng không muốn gánh trên mình 1 cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, êm đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm!

Các bạn nhớ rằng danh tiếng hay tiền bạc chúng tôi có thể kiếm bằng nhiều cách nhưng chẳng ai lại mang gia đình ra để đánh đổi.

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Sau khi quyết định ly hôn, cặp đôi đã tái hợp vì không thể sống thiếu nhau - Ảnh: FB

Gần đây nhất chúng tôi có chia sẻ về cuộc sống riêng tư cho mọi người với tâm thế của 1 cặp vợ chồng vừa trải qua 1 giai đoạn khó khăn của hôn nhân. Với 1 cặp vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để hôm nay vẫn bước chung đường, cùng nhìn về 1 hướng chúng tôi mong rằng các bạn hãy mừng cho chúng tôi.

Chuyện riêng của vợ chồng tôi đã diễn ra khá lâu nay được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng ảnh hưởng tới 2 gia đình thật đáng tiếc. Báo chí lâu nay là cầu nối nghệ sĩ với khán giả, chúng tôi rất trân trọng nhưng mong các anh chị hãy tôn trọng những câu chuyện riêng tư và nên trao đổi trực tiếp nhận được sự đồng ý của vợ chồng tôi mới đăng tin bài tránh gây hiểu nhầm và đẩy sự việc đi xa.

Cuộc đời còn dài, hôn nhân cũng chẳng ai nói trước được điều gì nhưng chẳng tội gì mà không tin vào tình yêu, tin vào hôn nhân cả phải không mọi người?", cô viết trên Facebook cá nhân.

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Cặp đôi nhận được sự yêu mến, chúc phúc từ đồng nghiệp cả nước - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng chia sẻ của bà xã Hồ Hoài Anh nhận được sự quan tâm rất lớn từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Rất đông nghệ sĩ Việt như: diễn viên Hoàng Dũng, Tóc Tiên, Đông Nhi, Việt Anh, Phạm Quỳnh Anh, Pha Lê... để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi.

Sau Hồ Hoài Anh, đại diện Lưu Hương Giang cũng lên tiếng về tin đồn ly hôn, phủ nhận PR tên tuổi bằng đời tư

Sau Hồ Hoài Anh, đại diện Lưu Hương Giang cũng lên tiếng về tin đồn ly hôn, phủ nhận PR tên tuổi bằng đời tư

Đồng thời, phía Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cũng khẳng định hiện tại cả 2 đã vượt qua sóng gió và đang sống hạnh phúc.

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Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

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