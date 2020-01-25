Thúy Nga, Thanh Thảo... cùng loạt sao Việt gửi lời chúc đến mọi người trong năm Canh Tý

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ được trang trí tràn ngập sắc xuân kèm lời chúc: "Thế là khoảnh khắc thiêng liêng nhất cũng đã đến với mọi người, mọi nhà. Những cành mai, cành đào và lay-ơn của nhà Thanh Thảo cũng đã nở vội để chào đón một năm mới. Kính chúc tất cả những người thương nhất của Thảo một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!".

Hòa chung với không khí tưng bừng đón năm Canh Tý trên khắp cả nước, các sao Việt dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mình và mọi người trong ngày đầu năm.

Danh hài Thúy Nga đón Tết 2020 vô cùng đặc biệt bên người thân. Cô chia sẻ: "10 năm rồi hôm nay gia đình mình mới có được 1 bộ ảnh gia đình đoàn viên. Bước sang năm mới Thúy Nga xin kính chúc tất cả bà con cô bác anh chị gần xa, các fan thân yêu, các anh chị bạn bè nghệ sĩ của showbiz bài thơ nha.

Chúc mọi người đẹp như hoa hồng/ Thành công như cúc/ Hạnh phúc như hoa mai/ Phát tài như hoa pháo/ Độc đáo như hoa lan/ An khang như hoa huệ/ Trí tuệ như hoa sen".

Nghệ sĩ Thúy Nga chụp ảnh xuân với gia đình - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đón Giao thừa bên người thân. Cô chia sẻ kỷ niệm đặc biệt khi bị "mời" ra khỏi nhà: "23:55 đêm Giao thừa gia đình Cà bị "mời" ra đường để chờ qua năm mới xông đất nhà Ngoại, hihi! Năm 2020 sẽ là một năm đầy sung túc, hạnh phúc và bình an cho tất cả chúng ta!".

Lê Phương khoe ảnh về quê ăn Tết - Ảnh: FB

Diễn viên Ngọc Lan đón năm mới ấm áp bên con trai cưng tại nhà riêng. Cô chia sẻ: "Qua năm mới rồi chỉ chúc mọi người 2 điều. 1 là sức khỏe, 2 là vui vẻ không quạo".

Sau khi đón Giao thừa, Ngọc Lan sẽ đưa con trai đi du lịch - Ảnh: FB

Xuân Lan gửi lời chúc đến mọi người ngày đầu năm - Ảnh: FB

Trên Facebook của mình, siêu mẫu Xuân Lan khoe ảnh bên chồng và con gái kèm lời nhắn: "Cả nhà em chúc mừng năm mới tất cả những người yêu thương ạ. Chúc cho mọi người năm mới thành công rực rỡ và tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý.

Lần đầu tiên em đón Tết trọn vẹn và hạnh phúc thế này... cảm xúc cứ dâng đầy, không biết diễn tả sao... thôi thì cứ nói câu: Chúc mừng năm mới".