Sau ồn ào bị tố quỵt tiền, diễn viên Gia Bảo tính đi vay nặng lãi tiêu Tết

Hậu trường 24/01/2020 17:03

Diễn viên Gia Bảo tính đi vay lãi cao để mua sắm Tết. Nam diễn viên cho biết, anh không muốn làm phiền gia đình hay bạn bè ngày cuối năm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo đăng tải hình ảnh bên con gái. Anh đưa bé Grammy đi mua sắm quần áo chuẩn bị đón năm mới.

"Tết của tôi đây! Hôm nay tôi mới thấy Tết... hạnh phúc lắm khi bên cạnh Grammy... Grammy là niềm vui duy nhất của tôi!", nam diễn viên hứng khởi viết.

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Anh hạnh phúc bên cạnh con gái cưng ngày cuối năm - Ảnh: FB

Kết thúc năm 2019, Gia Bảo tính đi vay nặng lãi để mua sắm Tết. Anh không muốn làm phiền người thân và bạn bè, tuy nhiên mọi chuyện lại không được như ý.

Chồng cũ diễn viên Thanh Hiền viết: "Ngộ lắm... vì không muốn phiền gia đình bạn bè nên mới tính vay lãi cao rồi khiến xui không được nên định mượn credit card cà thẻ đỡ... cuối cùng ông bà chủ giám đốc Thế giới trẻ đưa tiền cho thanh toán hết, qua Tết đưa lại sau... không 1 đồng lời lãi gì cả. Rồi hôm nay, mấy người thân, người quen gọi hỏi sao kẹt không nói để mọi người đưa, ở đâu đưa liền, rồi ông cho vay cũng gọi ì xèo xin lỗi để đem lại đưa…

Từ chối hết chỉ nhận tấm lòng của bà chị dù cuối năm phải chi rất nhiều cho sân khấu mà vẫn giúp thằng em giữa đêm 29 Tết... đó sẽ là lý do sau này em bỏ hết chỉ diễn mỗi sân khấu Thế giới trẻ mà thôi... vai lớn vai nhỏ, lịch dày lịch ít không quan trọng bằng cái tình...".

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Bé Grammy cười tít mắt khi được ba dắt đi mua sắm quần áo Tết - Ảnh: FB

Dù túng thiếu nhưng Gia Bảo vẫn cố gắng vay mượn để lo cho con gái: "Vui, hạnh phúc vì nhiều người yêu thương... Không có thói quen mua đồ Tết cho bản thân nên Tết cũng bình thường vì đi diễn mặc trang phục diễn rồi... Nhưng với công chúa Grammy thì không được thiếu thốn bất kỳ thứ gì... con thích gì thì mua đó nè... 1 váy liền, 1 áo, 1 bộ như hình đang thử, 1 nước hoa Frozen, 1 túi đeo chéo Minnie mouse... thấy con vui là vui".

Dưới bài viết, Trịnh Kim Chi, Vân Dung, Quốc Việt, Lê Phương... gửi lời động viên đồng nghiệp và chúc anh năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

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