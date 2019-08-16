Trên trang cá nhân, nam diễn viên Gia Bảo tiếp tục thể hiện sự bất an khi cho biết con gái đang sống trong nguy hiểm và quyết tâm giành lại quyền nuôi con.

Cách đây không lâu, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng đàn khẳng định con gái đang sống trong môi trường nguy hiểm và muốn giành lại quyền nuôi con. Nam diễn viên Gia Bảo đang muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh: FB Trước những ồn ào này, vợ cũ của Gia Bảo - diễn viên Thanh Hiền âm thầm đáp trả trên trang cá nhân. Theo đó, cô không hề nhắc đến tên chồng cũ nhưng lại chia sẻ một cách chi tiết về cách chăm sóc con gái chu đáo của mình, đồng thời khẳng định cả hai mẹ con đều đang rất hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Thanh Hiền nhẹ nhàng chia sẻ cuộc sống vui vẻ của hai mẹ con - Ảnh: FB Tuy nhiên mới đây, Gia Bảo lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ về việc bị cấm gặp con trên trang cá nhân: “Tôi đã không còn được gặp Grammy nữa… Hôm nay vì quá nhớ con, tôi đã chủ động xin gặp con sau 1 tuần, đáp lại là 1 sự im lặng đáng sợ. Vậy chắc có lẽ ngày nào chưa có quyết định của tòa án, tôi sẽ không được gặp Grammy”. Bài đăng mới nhất về con gái của Gia Bảo - Ảnh: FB Theo tiết lộ của Gia Bảo, anh bị cấm cản gặp con gái. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết dù phải chịu cực khổ cũng phải để con có cuộc sống tốt nhất. Chính vì vậy, anh không thể đứng nhìn con bị hãm hại và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào trước “kẻ xấu đội lốt người thân”.

Không chỉ úp mở về việc có người muốn che đậy sự thật, Gia Bảo bức xúc cho biết: “Nếu muốn yên thì đừng đụng đến con tôi, tôi sẵn sàng đấu với bạn tới cùng!!! Dù bạn là ai!”. Nam diễn viên khẳng định sẽ không để con gái sống trong nguy hiểm - Ảnh: FB Một số bình luận ủng hộ Gia Bảo - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Gia Bảo, nhiều bạn bè thân thiết ủng hộ quyết định giành quyền nuôi con của anh. Về phần Thanh Hiền, cô vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trước dòng trạng thái đầy ẩn ý của chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-vi-khong-duoc-gap-con-gia-bao-thang-thung-tuyen-bo-neu-muon-yen-thi-dung-dung-den-con-toi-334648.html