Chồng đòi giành quyền nuôi con vì bé 'sống trong môi trường nguy hiểm', vợ cũ Gia Bảo chứng minh điều ngược lại

Trước tuyên bố của chồng cũ, Thanh Hiền vẫn tỏ ra khá bình thản. Bà mẹ đơn thân thoải mái chia sẻ về cuộc sống đời thường bên con gái cưng. Mới đây, cô vừa đăng ảnh đưa con đi chích ngừa kèm dòng tâm sự xúc động kể về kỷ niệm ngày đón thiên thần nhỏ chào đời.

Sau 2 năm ly hôn, việc diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo bất ngờ muốn giành quyền nuôi con với vợ cũ vì cho rằng cô bé đang sống trong môi trường nguy hiểm khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Bởi trước đó, khi bé Grammy sống cùng diễn viên Thanh Hiền , anh vẫn dành nhiều lời tốt đẹp cho vợ cũ, nhận lỗi về mình khi hôn nhân tan vỡ.

Thanh Hiền chứng minh con gái được chăm sóc chu đáo: "Đến hẹn lại lên, má với ngoại đưa ẻm đi chích ngừa nè. Làm gì làm chứ lịch chích ngừa của ẻm, má phải luôn ghi nhớ thật kĩ, một phần lớn cho sức khỏe con má mà sao dám quên được nè.

Bác sĩ Liễu là người thăm khám cho ẻm từ lúc mới sinh đến giờ nên cứ như người thân của ẻm vậy á, gần gũi lắm.

Nay gặp thêm cô bác sĩ đã đỡ đẻ cho má, người đã đưa ẻm từ bụng má đến với cuộc đời này, nghe cô kể lại má nhớ như in cái thời khắc thiêng liêng đó, lần đầu tiên má con ẻm gặp nhau, hạnh phúc lắm con ạ. Ẻm ngơ ngác nghe kể chuyện và rồi ôm má thật chặt, bấy nhiêu đó thôi đã đủ với má rồi nè!

Yêu con! Chích một mũi mè nheo 1 tí tẹo rồi lại vui chơi, đó là ẻm của má, giờ thì gia đình mình tung tăng con nhé!

Thương thì thương, cho chơi, nhưng khi vào học phải thật ngoan nhé con, má có thưởng phạt rõ ràng á nha”.

Thanh Hiền cưng chiều con gái tại bệnh viện - Ảnh: FB

Cô bé vô tư vui đùa sau ít phút mè nheo mẹ - Ảnh: FB

Không cần thanh minh dài dòng, động thái của diễn viên Thanh Hiền có lẽ là cách phản pháo thẳng thắn nhất về lời “tố” của chồng cũ Gia Bảo. Dưới bình luận, MC Quốc Thuận ủng hộ Thanh Hiền: “Hai má con rất dễ thương. Trẻ con hãy để chúng nó thật hồn nhiên, vô tư và bên cạnh má. Grammy là của má nó và má nó dành hết cuộc đời chỉ cho nó mà thôi. Cậu luôn ủng hộ hai má con, cô thư ký Grammy của cậu!”.