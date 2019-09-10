Giữa 'cuộc chiến' giành con với vợ cũ, Gia Bảo bật khóc vì hơn 1 tháng không được gặp mặt con

Diễn viên Gia Bảo than nhớ con gái da diết vì hơn 1 tháng không được gặp mặt cô bé. Anh được nhiều sao Việt động viên, an ủi.
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Sau hơn 4 năm chung sống, năm 2017, Gia Bảo và Thanh Hiền thông báo chia tay khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau ly hôn, bé Grammy sống với mẹ.
Sau 2 năm chia tay, thời gian gần đây, diễn viên Gia Bảo tuyên bố sẽ giành quyền nuôi con với vợ cũ vì cho rằng bé Grammy đang sống trong môi trường nguy hiểm. Hiện anh đang mời luật sư để làm thủ tục giành quyền nuôi con.
Cách đây ít giờ, Lư Hoàng Gia Bảo vừa đăng tải status than nhớ con. Anh cho biết, suốt 1 tháng qua không được gặp mặt "tiểu công chúa".
Anh viết: "Đêm nay ba nhớ My nhiều lắm! Ba cầu xin ông Tổ cho ba được sống cùng My, cha con mình sẽ không còn phải chia xa nữa. Ba nhớ My đến phát khóc... ba đau quá My ơi... hơn 1 tháng rồi".
Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều sao Việt như: nghệ sĩ Ngọc Huyền, Nguyên Vũ... để lại bình luận an ủi ông bố trẻ.
Trước khi xảy ra mâu thuẫn đến mức giành quyền nuôi con với vợ cũ, Gia Bảo vẫn dành cho diễn viên Thanh Hiền nhiều lời tốt đẹp. Anh từng nhận lỗi về mình khi không cho con gái một gia đình trọn vẹn.