Giữa 'cuộc chiến' giành con với vợ cũ, Gia Bảo bật khóc vì hơn 1 tháng không được gặp mặt con

Hậu trường 10/09/2019 16:23

Diễn viên Gia Bảo than nhớ con gái da diết vì hơn 1 tháng không được gặp mặt cô bé. Anh được nhiều sao Việt động viên, an ủi.

Sau hơn 4 năm chung sống, năm 2017, Gia Bảo và Thanh Hiền thông báo chia tay khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau ly hôn, bé Grammy sống với mẹ.

Sau 2 năm chia tay, thời gian gần đây, diễn viên Gia Bảo tuyên bố sẽ giành quyền nuôi con với vợ cũ vì cho rằng bé Grammy đang sống trong môi trường nguy hiểm. Hiện anh đang mời luật sư để làm thủ tục giành quyền nuôi con.

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Trong lúc chồng cũ thông báo giành lại quyền nuôi con, Thanh Hiền không mấy để tâm. Cô vẫn khoe cuộc sống đời thường hạnh phúc bên con gái cưng - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, Lư Hoàng Gia Bảo vừa đăng tải status than nhớ con. Anh cho biết, suốt 1 tháng qua không được gặp mặt "tiểu công chúa".

Anh viết: "Đêm nay ba nhớ My nhiều lắm! Ba cầu xin ông Tổ cho ba được sống cùng My, cha con mình sẽ không còn phải chia xa nữa. Ba nhớ My đến phát khóc... ba đau quá My ơi... hơn 1 tháng rồi".

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1 tháng không gặp, Gia Bảo nhớ con gái đến phát khóc - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều sao Việt như: nghệ sĩ Ngọc Huyền, Nguyên Vũ... để lại bình luận an ủi ông bố trẻ.

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Mọi người bày tỏ lòng thương cảm với ông bố trẻ - Ảnh: FB

Trước khi xảy ra mâu thuẫn đến mức giành quyền nuôi con với vợ cũ, Gia Bảo vẫn dành cho diễn viên Thanh Hiền nhiều lời tốt đẹp. Anh từng nhận lỗi về mình khi không cho con gái một gia đình trọn vẹn.

Bức xúc vì không được gặp con, Gia Bảo thẳng thừng tuyên bố: 'Nếu muốn yên thì đừng đụng đến con tôi'

Bức xúc vì không được gặp con, Gia Bảo thẳng thừng tuyên bố: 'Nếu muốn yên thì đừng đụng đến con tôi'

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Gia Bảo tiếp tục thể hiện sự bất an khi cho biết con gái đang sống trong nguy hiểm và quyết tâm giành lại quyền nuôi con.

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Từ khóa:   Lư Hoàng Gia Bảo diễn viên Thanh Hiền Gia Bảo và Thanh Hiền

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