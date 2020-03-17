Thanh Thảo tự hào vì việc làm ý nghĩa của con trai trước dịch Covid-19

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng bé Jacky Minh Trí - con trai nuôi ca sĩ Thanh Thảo đã sống rất tình cảm, biết quan tâm mọi người.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải bức ảnh con trai nuôi Jacky Minh Trí cười rạng rỡ kèm tâm sự đầy tự hào. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cậu bé đã vui vẻ đóng gói đồ ăn của mình và chia sẻ với mọi người.

Thanh Thảo hạnh phúc khoe: "Có thằng con trái tim và tấm lòng nhân hậu, thấy an ủi ghê luôn. Nghe tin dịch bệnh mà ảnh tự đóng thùng chip rồi nói 'Mẹ ơi đem cho ai cần ăn đi mẹ'. Tự dán thùng xong còn ghi Chip for free. À, còn nói mẹ chụp hình đưa FB mẹ để ai cần thức ăn thì liên lạc con đưa chip cho nha. Thấy cưng chưa!".

Thanh Thảo khoe thùng quà bé Jacky Minh Trí tặng mọi người - Ảnh: FB

Hành động nhỏ nhưng ấm áp của bé Jacky nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng con trai Thanh Thảo sống rất tình cảm, biết san sẻ với mọi người xung quanh.

Chồng Thanh Thảo rất yêu thương con trai nuôi của vợ - Ảnh: FB

Jacky Minh Trí được Thanh Thảo nhận nuôi từ khi còn bé. Năm 2014, cô đưa con trai nuôi sang Mỹ định cư. Nữ ca sĩ dạy dỗ chu đáo, cho Jacky được sống và học tập trong điều kiện tốt nhất.

Hiện tại, Thanh Thảo đã kết hôn với chồng Việt kiều và sinh một cô con gái đáng yêu. Dù vậy, tình yêu cô dành cho con trai vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt, doanh nhân Tom Han cũng hết lòng yêu mến, chăm sóc dạy dỗ cậu bé. Những lúc vợ chạy show xa nhà, anh thay cô quán xuyến việc nhà, chăm sóc con gái và dạy Jacky học mỗi ngày.

Thúy Nga, Thanh Thảo... cùng loạt sao Việt gửi lời chúc đến mọi người trong năm Canh Tý Từ Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo gửi lời chúc "an lành, vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào" đến mọi người, mọi nhà nhân dịp đầu năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-thao-tu-hao-vi-viec-lam-y-nghia-cua-con-trai-truoc-dich-covid-19-353988.html