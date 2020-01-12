Bị chồng giận vì thiếu kiên nhẫn khi con bệnh, Thanh Thảo viết tâm sự trút hết nỗi lòng

Hậu trường 12/01/2020 15:49

Lo lắng vì con gái sốt nhiều ngày nhưng chưa khỏi, ca sĩ Thanh Thảo quyết định đưa bé Talia đi khám tổng quát khiến ông xã giận.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo viết status dài chia sẻ về việc bị ông xã Tom Han giận vì thiếu kiên nhẫn khi chăm con bệnh. Gần 1 tuần qua, bé Talia bị sốt khiến nữ ca sĩ vô cùng lo lắng. Vì không muốn có bất kỳ bất trắc nào, cô quyết định đưa con đến bệnh viện khám tổng quát.

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Thanh Thảo sinh con đầu lòng ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ vui mừng thông báo bé Talia chỉ bị cảm thông thường: "Đặt lưng xuống giường gần 2 giờ sáng sau 4-5 tiếng ở bệnh viện nhi đồng cùng với con. Thật sự bây giờ mới thấy nhẹ nhõm vì con gái chỉ cảm lạnh thông thường do mùa này con nít thường hay bị, nhưng cả tuần qua lòng mẹ lo lắng lắm vì con gái cảm, ho, sổ mũi và sốt cả tuần không hết.

Vì con còn quá nhỏ nên bác sĩ không thể cho uống thuốc gì để con hết bệnh cả. Cứ kéo dài như thế thì mẹ thật sự không yên tâm. Mẹ yêu cầu cho con vào viện để chụp phổi, thử máu, kiểm tra mọi thứ cần thiết để chắc chắn là con gái của mẹ chỉ cảm thông thường chứ không bị bất cứ virus nào xâm nhập".

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Cô chia sẻ ảnh đáng yêu bên 'tiểu công chúa', hi vọng ông xã nguôi giận - Ảnh: FB

Tuy nhiên, giọng ca "Búp bê con trai" lại khiến ông xã giận vì thiếu kiên nhẫn chờ con khỏi bệnh. Tom Han xót xa khi thấy con gái khóc và chịu đau đớn trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Cô viết: "Nhưng.... ba của con giận mẹ. Ba xót khi nhìn con phải bị lấy máu, phải chụp xray khi con còn bé xíu, nhìn con khóc ba con đau lòng lắm, mẹ hiểu. Mẹ cũng nuốt ngược nước mắt vào trong để mạnh mẽ ôm con, làm chỗ dựa cho con, hát cho con nghe bài hát mà con thích nhất, nhưng không có nghĩa là mẹ không đau. Để đưa ra quyết định này mẹ cũng đắn đo lắm! Ba giận vì mẹ thiếu kiên nhẫn chờ con khỏi bệnh từ từ mà lại đưa ra quyết định khám tổng quát cho con làm con đau tội nghiệp. Trong khi với hiểu biết của ba về ngành y thì ba tin là vài ngày nữa con của ba sẽ hết sốt. Ba con tin là con của ba rất khỏe vì con được uống sữa mẹ từ lọt lòng cho đến 16 tháng tuổi mới dứt sữa, con được ba chăm sóc kỹ từng li từng tí, nên ba tin là con chỉ cảm lạnh thông thường mà thôi".

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Khi Thanh Thảo chạy show xa nhà, Tom Han chăm sóc con gái khéo léo...
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... anh còn thay vợ dạy bé Jacky Minh Trí học - Ảnh: FB

Thanh Thảo được nhiều chị em cảm thông khi chia sẻ nỗi lòng của một người làm mẹ: "Mẹ biết, mẹ hấp tấp vì lo lắng cho con, nhưng mẹ tin bác sĩ đưa ra yêu cầu khi họ thấy là cần thiết. Mẹ thà để ba giận còn hơn sẽ giận chính bản thân mình, không thể nào tha thứ cho mình nếu lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe cho con. Rất nhiều mẹ cũng chỉ vì nghĩ con cảm cúm thông thường sẽ từ từ hết mà cuối cùng hối hận vì biến chứng sang phổi, phế quản hay các bộ phận khác".

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Thanh Thảo bên chồng Việt kiều Tom Han - Ảnh: FB

Cuối bài viết, cô khéo nịnh ông xã đầy ngọt ngào: "Rồi ngày mai ba cũng sẽ phải hết giận thôi khi nhìn thấy những hình ảnh dễ thương này của hai mẹ con mình".

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