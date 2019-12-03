Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại scandal có con với Ngô Kiến Huy: 'Chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu'

Hậu trường 03/12/2019 11:04

Bài viết của Thụy Anh - em gái Thanh Thảo khiến nhiều người cho rằng cô đang nhắc đến scandal tình cảm trong quá khứ với ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Trên trang cá nhân, em gái Thanh Thảo bất ngờ kể lại câu chuyện của bản thân. Dựa vào những điều Thụy Anh chia sẻ, đông đảo cư dân mạng cho rằng cô đang nói đến scandal tình ái với ca sĩ Ngô Kiến Huy cách đây gần chục năm.

Mở đầu bài viết, Thụy Anh ẩn ý: "Bất cứ người con gái nào cũng xứng đáng được hạnh phúc hết! Mấy hôm nay thấy các bạn showbiz đám cưới rần rần mình cũng vui lây! Tội cho 1 bạn tự nhiên ra MV new thôi mà cư dân mạng bóc phốt này nọ rồi chửi người ta tùm lùm! Ngộ ghê à!”.

Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại scandal có con với Ngô Kiến Huy: 'Chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu' - Ảnh 1
Hiện Thụy Anh đã sang Mỹ định cư...
Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại scandal có con với Ngô Kiến Huy: 'Chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu' - Ảnh 2
... xây dựng tổ ấm mới và có con gái xinh xắn - Ảnh: FB

Cô kể lại: “Con gái dù đúng dù sai khi kết thúc 1 câu chuyện tình cảm cũng luôn luôn thiệt thòi, giống khi xưa khi mình gặp sóng gió cuộc đời, tự nhiên mình cũng bị dập tơi tả bởi những câu chuyện tự bịa như phim Hồng Kông bên hông chợ lớn, nào là chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu vân vân và mây mây...”.

Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại scandal có con với Ngô Kiến Huy: 'Chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu' - Ảnh 3
Ảnh quá khứ của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - Ảnh: FB

Thụy Anh tâm sự thêm: “Thế mà mình vẫn im lặng không thèm chấp vẫn sống vẫn happy và xinh xắn kute. Tới tận bây giờ, ai sống không đạo đức, không biết ơn nghĩa trên dưới, mình cũng chả trách nửa lời... nhưng đối với mình tuổi trẻ dù có nông nổi bồng bột đến đâu, mình vẫn dám làm dám chịu không lý do lý chấu gì hết, vẫn chịu trách nhiệm cho chính câu chuyện của mình, hay con cái, gia đình của mình mới là điều quan trọng nhất! Người ta nhìn vào phẩm chất, tư cách, hành động của 1 con người qua thời gian và những gì họ làm!”. 

Cuối bài viết, Thụy Anh nhắn nhủ: "Ráng sống có đức đi các bạn! Bớt phán xét, bịa chuyện về người ta đi!".

Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại scandal có con với Ngô Kiến Huy: 'Chuốc say, úp sọt, gài bẫy các kiểu' - Ảnh 4
Bé Jacky Minh Trí được Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư - Ảnh: FB

Vào năm 2012, Thụy Anh vướng ồn ào tình ái với ca sĩ Ngô Kiến Huy. Lúc này, em gái ca sĩ Thanh Thảo công khai thông tin đang mang thai, em bé là kết quả của cuộc tình bí mật với  giọng ca "Truyền thái y". Lúc này, Thụy Anh nhận về nhiều thị phi và bị cho rằng đã “gài bẫy” Ngô Kiến Huy. Bên cạnh đó, không ít ý kiến chỉ trích nam ca sĩ vô trách nhiệm.

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Từ khóa:   Thụy Anh Ngô Kiến Huy Thanh Thảo

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