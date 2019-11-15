Ảnh hiếm bé Minh Trí chụp cùng mẹ ruột sau nhiều năm được Thanh Thảo nhận nuôi, sang Mỹ định cư

Hậu trường 15/11/2019 16:00

Mừng sinh nhật em gái, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ bức ảnh hiếm hoi của Thụy Anh bên bé Jacky Minh Trí để chúc mừng.

Sau ồn ào tình cảm với ca sĩ Ngô Kiến Huy, hiện tại Thụy Anh đã có gia đình mới yên ấm tại Mỹ và sống khép kín với truyền thông trong nước. Trong khi đó, giọng ca Giả vờ yêu tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ca hát, anh còn lấn sân sang làm MC nhiều game show truyền hình. Con chung của cặp đôi - bé Jacky Minh Trí được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư. Cậu nhóc được giọng ca Búp bê con trai yêu thương, được học tập trong môi trường tốt nhất.

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Bé Minh Trí được mẹ Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ sống cùng - Ảnh: FB
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Doanh nhân Tom Han - chồng Thanh Thảo cũng hết lòng yêu thương bé Jacky - Ảnh: FB

Mới đây nhân dịp sinh nhật em gái, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh Thụy Anh bên các con để mừng cô đón tuổi mới. Trong ảnh, Jacky Minh Trí vui vẻ bên mẹ ruột và em gái (con của Thụy Anh với chồng hiện tại). Có thể nhận ra, đây là bức ảnh hiếm hoi con trai nuôi Thanh Thảo chụp cùng mẹ Thụy Anh được công khai trên mạng xã hội sau nhiều năm.

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Nữ ca sĩ chúc mừng sinh nhật em gái và tung ảnh Thụy Anh bên hai con - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Thụy Anh cũng đăng tải loạt khoảnh khắc chụp cùng hai con kèm tâm sự xúc động: "Gia đình của tôi. Yêu các con. Cảm ơn các con".

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Thụy Anh bên hai con - Ảnh: FB

Dù đã lập gia đình và có cuộc sống mới hạnh phúc nhưng có thể thấy cô vẫn rất quan tâm con trai ruột.

Ca sĩ Thanh Thảo kể mua được nhà 320 cây vàng lúc 20 tuổi

Ca sĩ Thanh Thảo kể mua được nhà 320 cây vàng lúc 20 tuổi

Nghe lời khuyên của nhà thiết kế Công Trí, thay vì tiêu xài hoang phí, Thanh Thảo gom góp tiền mua nhà. Cô chia sẻ căn nhà đầu tiên mình mua có trị giá 320 cây vàng.

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Từ khóa:   Thanh Thảo Ngô Kiến Huy bé Jacky Minh Trí

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