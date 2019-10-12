Ca sĩ Thanh Thảo nói thật lý do không về nước sống sung sướng mà ở Mỹ cực khổ chăm 2 con

Hậu trường 12/10/2019 14:22

Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình tại Mỹ. Tự tay chăm lo cho chồng và 2 con chu đáo là niềm hạnh phúc của cô.

Từ ngày có con, ca sĩ Thanh Thảo nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc của cư dân mạng về chuyện không đưa gia đình về nước sinh sống. Bởi nhiều người cho rằng, cuộc sống ở Việt Nam dễ chịu hơn, cô có cơ hội gần người thân và được gia đình phụ chăm hai con thay vì một mình quay cuồng với việc vừa chăm con gái, đưa đón con trai Jacky Minh Trí đi học vừa phải lo toan việc nội trợ.

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Năm 2014, Thanh Thảo nhận nuôi bé Jacky Minh Trí và đưa cậu nhóc sang Mỹ định cư - Ảnh: FB
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Dù có con gái ruột nhưng cô luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho Jacky - Ảnh: FB

Trước sự tò mò của mọi người, mới đây ca sĩ Thanh Thảo đã lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ tâm sự cô đang rất hài lòng với cuộc sống bên chồng con tại Mỹ. Với giọng ca Búp bên con trai, việc chăm sóc các nhóc tỳ không khiến cô mệt mỏi mà đó chính là niềm vui của người làm mẹ.

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Thanh Thảo chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Bà xã doanh nhân Tom Han tâm sự: "Đọc comment của nhiều người trên các trang báo và Facebook, nói rằng ở Việt Nam sướng quá sao lại phải đi Mỹ làm gì? Ở Việt Nam các mẹ bỉm sữa vẫn đi làm bình thường, không cần ở nhà làm nội trợ, con đi học có tài xế hoặc xe đưa đón. Người bình thường còn có giúp việc huống chi như mình thì người hầu kẻ hạ đầy, đâu cần phải chăm con cực khổ.

Thật ra em chẳng thấy cực khổ đâu ạ! Bên Mỹ có tiền thì vẫn thuê được người giúp việc giá 1.400 - 1.700 tùy theo ở lại đêm hay không. Nhưng ngày thường ăn ở không như em thì thuê người chi cho tốn kém? Thật ra nhà mình vẫn có một cô Mễ cứ 2 tuần đến tổng vệ sinh 1 lần, và khi cần babysitter thì vẫn có bà bác thân thiết giúp đỡ.

Nhưng tự tay nấu ăn cho chồng con đối với mình là hạnh phúc, tự tay dọn dẹp nhà cửa đối với mình là "bệnh bẩm sinh", lúc nào cũng thích nhà cửa gọn sạch.

Và một điều quan trọng nhất là con nít tầm 1 đến 3 tuổi là tuổi cần cha mẹ bên cạnh nhất để giúp con hình thành tính cách và học hỏi, trẻ con rất mau lớn, để lỡ mất cái tuổi dễ thương nhất của con thì khó mà lấy lại được.

Khi con lớn đi học, dĩ nhiên là có School bus đưa đón nhưng thời gian chở con đi học và đón con về là những kỷ niệm đẹp của con với ba mẹ, con được trao đổi tâm sự, được khoe ngay thành tích ở trường với mẹ, được làm bạn cùng mẹ trên mỗi chặng đường. Chính vì những lý do đó mà bản thân mình chọn cách này và đó là quan điểm cá nhân mình".

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Doanh nhân Tom Han giúp vợ chăm sóc con khi rảnh rỗi - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của Thanh Thảo nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều chị em để lại bình luận đồng tình với nữ ca sĩ. Cô còn được mọi người khen ngợi hết lời vì vừa giỏi kiếm tiền lại đảm việc bếp núc, nội trợ.

Cuộc sống của Thanh Thảo tại Mỹ từ khi có con, vất vả nhưng hạnh phúc, bình yên đến lạ

Cuộc sống của Thanh Thảo tại Mỹ từ khi có con, vất vả nhưng hạnh phúc, bình yên đến lạ

Cuộc sống của ca sĩ Thanh Thảo bên chồng Việt kiều và hai con tại Mỹ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng.

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Từ khóa:   Thanh Thảo Jacky Minh Trí Tom Han

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