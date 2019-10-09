Cuộc sống của Thanh Thảo tại Mỹ từ khi có con, vất vả nhưng hạnh phúc, bình yên đến lạ

Cuộc sống của ca sĩ Thanh Thảo bên chồng Việt kiều và hai con tại Mỹ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng.

Kết hôn và sinh con khá muộn, ca sĩ Thanh Thảo khéo léo vun vén cho mình một tổ ấm viên mãn. Đặc biệt là từ khi sinh con gái Talia, cuộc sống của giọng ca Búp bê con trai thay đổi khá nhiều. So với thuở còn son rỗi, giờ đây Thanh Thảo bận rộn hơn khi vừa chăm lo cho 2 con vừa làm tròn trách nhiệm của một người vợ đảm. Cách đây ít giờ, Thanh Thảo vừa đăng tải lên trang cá nhân bài viết tiết lộ về cuộc sống của mình ở trời Tây. Như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, một ngày của nữ ca sĩ cũng quanh quẩn trong việc đưa con đi học, cho con ăn, nấu nướng cho gia đình...

Ca sĩ Thanh Thảo khoe cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con - Ảnh: FB Nữ ca sĩ đưa hai con đi mua sắm - Ảnh: FB "Mẹ ơi đi mua bánh cho con ăn nha mẹ. Trong lúc chờ đến giờ after school của anh Jacky Minh Trí thì mấy mẹ con tranh thủ đi mua sữa và mua bánh cho hai anh em. Cuộc sống của mẹ bây giờ là 7:30 sáng đưa anh Hai đi học, ngày nào em dậy là phải bế cả em theo. 8 giờ sáng cho em ăn sáng. Em tự chơi cho mẹ nấu cơm, làm việc nhà. 10 giờ sáng em ngủ lại và mẹ cũng tranh thủ chợp mắt đến 12 giờ trưa em dậy ăn trưa. Hai mẹ con lủi thủi với nhau đến 2 giờ đi đón anh Hai. Rồi mấy mẹ con lang thang cho anh Hai ăn uống, còn mẹ tranh thủ đi chợ luôn, đợi đến giờ anh Hai đi học thêm. 4 giờ chiều anh Hai đi học, mẹ đưa em về ngủ trưa. 5:30 đón anh Hai về. Mẹ nấu cơm chiều. 7 giờ tối cả nhà quây quần ăn tối cùng nhau. Mẹ dọn rửa, ba chăm em, anh Hai chơi game, đọc sách đến 9 giờ tối cả nhà tắt đèn đi ngủ. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua… Trừ cuối tuần. Không biết nên buồn hay nên vui”, Thanh Thảo chia sẻ.

Dưới bài viết, dân mạng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng gia đình của nữ ca sĩ. Thanh Thảo đang rất hài lòng với cuộc sống bên trời Tây - Ảnh: FB Chồng Thanh Thảo là doanh nhân thành đạt Tom Han. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, khi mới quen cô đã chia sẻ với anh về bé Jacky Minh Trí. Anh vui vẻ chấp nhận và dành tình yêu cùng sự chăm sóc đặc biệt cho con nuôi của vợ. Đặc biệt, từ khi Thanh Thảo sinh con gái, Tom Han luôn thể hiện mình là một người chồng tinh tế. Không chỉ giúp vợ việc nhà và chăm sóc 2 con, anh còn ủng hộ bà xã phát triển sự nghiệp riêng.

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