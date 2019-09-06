Con nhỏ vẫn chạy show ngày đêm, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật bên chồng Việt kiều tại Mỹ

Hết lòng ủng hộ bà xã tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát sau sinh, chồng ca sĩ Thanh Thảo sẵn sàng giúp vợ chăm con mà không một lời kêu ca.
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Kết hôn và sinh con khá muộn, ca sĩ Thanh Thảo khiến nhiều chị em ngưỡng mộ vì khéo chọn cho mình một người chồng tốt. Tom Han hết lòng ủng hộ để vợ phát triển sự nghiệp riêng. Anh không ngại chuyện chăm con, lo toan việc nhà khi vợ chạy show khắp nơi.
Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo hạnh phúc khoe ông xã Việt kiều đảm đang khiến nhiều chị em phải ghen tỵ. Vợ vắng nhà, doanh nhân Tom Han trở thành ông bố bỉm sữa có tài chăm con cực khéo. Anh tự nấu nướng và tập cho con gái cưng ăn dặm. Không chỉ vậy, chồng Thanh Thảo còn kẹp tóc nơ đáng yêu cho "tiểu công chúa" theo lời vợ và đưa con đi chơi.
Cô viết: "Ba thay mẹ nấu cơm, luộc rau và cho con ăn cơm, cũng cài nơ cho con giống như mẹ dặn nhưng cài không đẹp như mẹ thôi. Ba còn cho con đi chơi nữa đó mẹ, lần đầu tiên hai cha con có thời gian riêng tư với nhau nên ba thích lắm. Ba dành tất cả thời gian chăm sóc con mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. Mẹ thấy ba giỏi không?".
Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời khen cho ông xã Thanh Thảo vì là một người chồng, người cha tuyệt vời, hết lòng thương yêu vợ con.
"Mẹ Thảo đừng lo nhé mọi việc đã có ba Tom lo hết rồi. Mẹ Thảo chỉ cần giữ sức khỏe hát thật sung là được"; "Yêu quá, chúc mừng chị, anh xã chu đáo lắm luôn, một người cha tuyệt vời"; "Đấy là mẹ cứ lo, chứ mẹ đi diễn xa ba vẫn chăm em tốt mà".
Trước đó khi đưa con gái cưng đi du lịch, chàng doanh nhân Việt kiều cũng luôn giành chăm con để vợ tha hồ chụp ảnh, mua sắm.