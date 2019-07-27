Ca sĩ Thanh Thảo lo lắng khi con gái nhỏ gặp vấn đề sức khỏe chỉ sau 1 đêm ngủ dậy

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái lo lắng về tình trạng sức khỏe của con gái. Được biết chỉ sau một đêm thức dậy, trên người cô bé bị nổi hàng chục vết mẩn đỏ, gây ngứa. Nữ ca sĩ viết: "Con ngủ 1 đêm đến sáng tự nhiên hai cái chân bị con gì cắn mà sưng hết vậy nè! Làm sao đây? Bác sĩ đang bận ở bệnh viện chưa về phòng khám nên chưa khám được cho con. Cả một chục dấu sưng tấy đỏ, sờ vào cứng cứng, con ngứa thấy tội ghê!".

Ca sĩ Thanh Thảo lo lắng khi con gái gặp vấn đề sức khỏe - Ảnh: FBNV

Sau một đêm thức dậy, cô bé nổi nhiều vết ửng đỏ ở chân...

... biểu hiện của vết này là sờ vào cứng, gây ngứa khiến bé khó chịu - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của bé Talia và trấn an tinh thần nữ ca sĩ. Sau khi được bác sĩ thăm khám, giọng ca Búp bê con trai cho biết con gái bị bọ chét cắn: "Bác sĩ nói baby nhỏ quá nên chỉ theo dõi thôi chứ không cho bôi hay uống thuốc gì được, vài ngày nữa nếu nhiễm trùng mới tính tiếp. Còn không nhiễm trùng thì thôi từ từ nó hết. Mùa này trẻ con bị nhiều nhất là nhà có chó, bọ chét cắn".