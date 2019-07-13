Con gái Thanh Thảo xinh như công chúa trong tiệc thôi nôi ngập sắc hồng

Mừng con gái tròn 1 tuổi, tối qua (12/7), ca sĩ Thanh Thảo tổ chức tiệc thôi nôi cho "tiểu công chúa" tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được diễn ra trong không gian ấm cúng, lung linh màu hồng cực dễ thương. Rất nhiều nghệ sĩ như: danh hài Việt Hương, Hoa hậu Thu Hoài, Cao Thái Sơn, Hiền Mai... đã đến chung vui với con gái Thanh Thảo .

Rất đông bạn bè thân của nữ ca sĩ cũng đến chung vui - Ảnh: FBNV

Được biết, Thanh Thảo đưa con gái về Việt Nam cách đây ít ngày. Vì bận việc đột xuất nên chồng nữ ca sĩ không thể cùng đi với vợ và con gái. Dù không về nước nhưng ít ngày trước, anh đã khiến giọng ca Búp bê con trai bật khóc vì xúc động khi bí mật tặng quà cho bà xã trong ngày kỷ niệm tình yêu.



Được mẹ chăm quá khéo, mới tròn 1 tuổi nhưng bé Talia lớn phổng phao hơn các bạn cùng tuổi, cao 80 cm, nặng 14 kg - Ảnh: FBNV

Không gian tiệc sinh nhật được trang trí sắc hồng dễ thương - Ảnh: FBNV

Những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Thanh Thảo từ khi sinh ra được lưu lại và treo ở bữa tiệc - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, bạn bè và người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi sự đáng yêu của con gái Thanh Thảo. Cộng đồng mạng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến cô bé nhân dịp sinh nhật.