Con gái Thanh Thảo xinh như công chúa trong tiệc thôi nôi ngập sắc hồng

Tiệc thôi nôi của con gái Thanh Thảo được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tối 12/7 trong không gian lung linh.
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Mừng con gái tròn 1 tuổi, tối qua (12/7), ca sĩ Thanh Thảo tổ chức tiệc thôi nôi cho "tiểu công chúa" tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được diễn ra trong không gian ấm cúng, lung linh màu hồng cực dễ thương. Rất nhiều nghệ sĩ như: danh hài Việt Hương, Hoa hậu Thu Hoài, Cao Thái Sơn, Hiền Mai... đã đến chung vui với con gái Thanh Thảo.
Được biết, Thanh Thảo đưa con gái về Việt Nam cách đây ít ngày. Vì bận việc đột xuất nên chồng nữ ca sĩ không thể cùng đi với vợ và con gái. Dù không về nước nhưng ít ngày trước, anh đã khiến giọng ca Búp bê con trai bật khóc vì xúc động khi bí mật tặng quà cho bà xã trong ngày kỷ niệm tình yêu.
Trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, bạn bè và người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi sự đáng yêu của con gái Thanh Thảo. Cộng đồng mạng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến cô bé nhân dịp sinh nhật.