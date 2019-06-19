Xưa rồi cảnh 'mẹ chồng nàng dâu' bất hòa, Thanh Thảo khoe mẹ chồng 81 tuổi cực tâm lý, nhắn tin quan tâm từng chút

Ca sĩ Thanh Thảo khiến chị em phát hờn vì có được mẹ chồng tâm lý, hết lòng yêu thương và quan tâm con dâu từ chuyện nhỏ nhất.
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Dù kết hôn và sinh con muộn hơn nhiều chị em khác, nhưng Thanh Thảo lại khéo vun vén cho tổ ấm của mình hạnh phúc, ấm êm. Sau khi kết hôn và sinh con, giọng ca Búp bên con trai được ông xã quan tâm, yêu thương hết nấc. Biết vợ bận rộn, Tom Han không nề hà giúp vợ việc nhà, chăm con. Mỗi khi đi du lịch xa, anh chàng còn giành chăm con để Thanh Thảo thoải mái chụp ảnh, mua sắm...
Không chỉ được chồng thương yêu, Thanh Thảo còn khoe có mẹ chồng tâm lý, nhắn tin quan tâm, dặn dò nhiều điều. Vài giờ trước, cô vừa đăng tải dòng tâm sự ngọt ngào với những lời "có cánh" cho mẹ chồng: "Chén bát trong mâm còn khua huống chi là vợ chồng với nhau, nhưng nếu mỗi lần có mâu thuẫn mà được má chồng nhắn tin như vậy có chị em nào mà không hạnh phúc. Không có ý bất kính khi show tin nhắn, nhưng khoe với vẻ tự hào vì má chồng là người Hoa năm nay 81 tuổi mà nhắn tin cho mình bằng tiếng Việt như vậy đó! Có đáng yêu không nè mấy chị? Mình thật may mắn có được má chồng tâm lý như vậy. Love".
Bên cạnh đó, giọng ca Búp bê con trai còn khoe tin nhắn của mẹ chồng. Điều đặc biệt, dù là người Hoa, sống ở Mỹ và đã 81 tuổi nhưng bà lại rất rành tiếng Việt. Mẹ chồng xem Thanh Thảo như con gái ruột và cho cô những lời khuyên chân thành nhất để giữ hạnh phúc gia đình. Bà cũng mong cô xem mình như người ruột thịt, có thể tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Câu chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" dễ thương của nữ ca sĩ Thanh Thảo khiến không ít chị em phải ghen tỵ.