Xưa rồi cảnh 'mẹ chồng nàng dâu' bất hòa, Thanh Thảo khoe mẹ chồng 81 tuổi cực tâm lý, nhắn tin quan tâm từng chút

Dù kết hôn và sinh con muộn hơn nhiều chị em khác, nhưng Thanh Thảo lại khéo vun vén cho tổ ấm của mình hạnh phúc, ấm êm. Sau khi kết hôn và sinh con, giọng ca Búp bên con trai được ông xã quan tâm, yêu thương hết nấc. Biết vợ bận rộn, Tom Han không nề hà giúp vợ việc nhà, chăm con. Mỗi khi đi du lịch xa, anh chàng còn giành chăm con để Thanh Thảo thoải mái chụp ảnh, mua sắm...

Hiện Thanh Thảo và ông xã Tom Han đã có với nhau một cô công chúa xinh xắn - Ảnh: FBNV

Không chỉ được chồng thương yêu, Thanh Thảo còn khoe có mẹ chồng tâm lý, nhắn tin quan tâm, dặn dò nhiều điều. Vài giờ trước, cô vừa đăng tải dòng tâm sự ngọt ngào với những lời "có cánh" cho mẹ chồng: "Chén bát trong mâm còn khua huống chi là vợ chồng với nhau, nhưng nếu mỗi lần có mâu thuẫn mà được má chồng nhắn tin như vậy có chị em nào mà không hạnh phúc. Không có ý bất kính khi show tin nhắn, nhưng khoe với vẻ tự hào vì má chồng là người Hoa năm nay 81 tuổi mà nhắn tin cho mình bằng tiếng Việt như vậy đó! Có đáng yêu không nè mấy chị? Mình thật may mắn có được má chồng tâm lý như vậy. Love".