Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột

Lý Thanh Thảo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia vào hàng loạt bộ phim đình đám một thời như: Mùi ngò gai, Hương phù sa, Cỏ dại, Duyên phận... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cô gần như "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. Thanh Thảo dành thời gian bán hàng online, chăm sóc chồng Tây và hai con đáng yêu.

Chồng của Thanh Thảo là người Hà Lan tên Christiaan Romme - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô vừa cùng ông xã và các con xuất ngoại sang thăm gia đình chồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ dòng tâm sự xúc động sau ít ngày sang Hà Lan, sống cảnh làm dâu. Diễn viên Mùi ngò gai viết: "Mẹ cao, mẹ mang thêm giày cao gót! Thảo lùn mang giày bẹp nên được dịp ngã thẳng vào lòng mẹ! Ôm mẹ thật chặt! Mẹ yêu thương. Và mẹ lại nép nhẹ nhàng khép nép vào lòng thằng con trai sống xa xứ về thăm nhà! Mẹ chồng Thảo - người phụ nữ minh chứng là 76 tuổi vẫn đầm xòe, vạt xéo, summer rất xinh nhé mấy chị em".