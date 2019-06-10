Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột

Hậu trường 10/06/2019 15:12

Mối quan hệ thân thiết giữa Lý Thanh Thảo và mẹ chồng người Hà Lan khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

Lý Thanh Thảo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia vào hàng loạt bộ phim đình đám một thời như: Mùi ngò gai, Hương phù sa, Cỏ dại, Duyên phận... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cô gần như "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. Thanh Thảo dành thời gian bán hàng online, chăm sóc chồng Tây và hai con đáng yêu.

Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 1
Chồng của Thanh Thảo là người Hà Lan tên Christiaan Romme - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô vừa cùng ông xã và các con xuất ngoại sang thăm gia đình chồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ dòng tâm sự xúc động sau ít ngày sang Hà Lan, sống cảnh làm dâu. Diễn viên Mùi ngò gai viết: "Mẹ cao, mẹ mang thêm giày cao gót! Thảo lùn mang giày bẹp nên được dịp ngã thẳng vào lòng mẹ! Ôm mẹ thật chặt! Mẹ yêu thương. Và mẹ lại nép nhẹ nhàng khép nép vào lòng thằng con trai sống xa xứ về thăm nhà! Mẹ chồng Thảo - người phụ nữ minh chứng là 76 tuổi vẫn đầm xòe, vạt xéo, summer rất xinh nhé mấy chị em".

Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 2
Thanh Thảo rút lui khỏi showbiz Việt, tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con - Ảnh: FBNV
Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 3
Hai nhóc tỳ nhà Thanh Thảo rất thích thú khi về thăm quê nội - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, cô cũng dành những lời "có cánh" để nói về mẹ chồng tâm lý, rất quan tâm và thương con dâu: "Mẹ chồng tui! 76 tuổi rồi mà xinh đẹp và model lắm! Bà khỏe mạnh và tự tay làm hết mọi việc từ trong nhà ra ngoài vườn! Tui nói với mẹ: 'Mai mốt con già có cháu nội con cũng sẽ khỏe mạnh, enjoy life, fashion và xinh đẹp giống mẹ!'. Mẹ cười nói: 'Tại sao không'".

Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 4
Đến với người chồng thứ 2, diễn viên phim 'Mùi ngò gai' được gia đình chồng thương yêu, coi con riêng của cô như ruột thịt - Ảnh: FBNV
Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 5
Thanh Thảo nhận được cái ôm đầy yêu thương từ mẹ chồng...
Tái hôn với chồng Tây khi đã có con riêng, Lý Thanh Thảo khoe được mẹ chồng thương như con ruột - Ảnh 6
... bà thương con dâu như con trai ruột của mình - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù có khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa và không thường xuyên gặp mặt nhưng Thanh Thảo vẫn được mẹ chồng yêu thương hết lòng.

Sau lễ cưới ở Hà Lan, Lý Thanh Thảo và chồng Tây 'báo hỉ' tại Việt Nam?

Sau lễ cưới ở Hà Lan, Lý Thanh Thảo và chồng Tây 'báo hỉ' tại Việt Nam?

Mới đây, Lý Thanh Thảo bất ngờ chia sẻ một số khoảnh khắc trong lễ vu quy được cho là ở Việt Nam. Rất nhiều fan và đồng nghiệp đã gửi lời chúc đến diễn viên 'Mùi ngò gai'.

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Từ khóa:   Lý Thanh Thảo Lý Thanh Thảo và chồng tây

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