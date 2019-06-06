Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo buồn bã viết dòng trạng thái tạm biệt con trai Jacky Minh Trí. Dù chỉ cho cậu nhóc về Việt Nam chơi ít ngày nhân dịp nghỉ hè nhưng nữ ca sĩ vẫn không đành lòng.

Thanh Thảo xúc động viết: "Vậy là bạn ấy đã được nghỉ hè và xa mẹ rồi. Chả hiểu sao lần này bạn đi xa mà mẹ cứ chảy nước mắt hoài. Mẹ buồn vì bạn ấy là cánh tay phải của mẹ, giúp mẹ được rất nhiều việc và luôn ở bên cạnh những khi mẹ cần bạn ấy. Bạn ấy là đứa trẻ rất ngoan, học giỏi, lại thích làm việc nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp, trông em cho mẹ, đi chợ với mẹ, đi mall mua sắm, lại còn vẽ đẹp và sáng tạo lắm. Bạn đi xa mẹ buồn lắm!".