Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi

Dù chỉ xa con trai nuôi trong một thời gian ngắn khi cậu bé được nghỉ hè, nhưng giọng ca "Búp bê con trai" cũng không nỡ.
- Mới 8 tuổi, con trai nuôi của Thanh Thảo đã thạo việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén, đi chợ... phụ mẹ
- Em gái và cháu vô cớ bị quát mắng hăm dọa, Thanh Thảo giận dữ đòi cho người đến tận nhà xử lý
Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo buồn bã viết dòng trạng thái tạm biệt con trai Jacky Minh Trí. Dù chỉ cho cậu nhóc về Việt Nam chơi ít ngày nhân dịp nghỉ hè nhưng nữ ca sĩ vẫn không đành lòng.
Thanh Thảo xúc động viết: "Vậy là bạn ấy đã được nghỉ hè và xa mẹ rồi. Chả hiểu sao lần này bạn đi xa mà mẹ cứ chảy nước mắt hoài. Mẹ buồn vì bạn ấy là cánh tay phải của mẹ, giúp mẹ được rất nhiều việc và luôn ở bên cạnh những khi mẹ cần bạn ấy. Bạn ấy là đứa trẻ rất ngoan, học giỏi, lại thích làm việc nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp, trông em cho mẹ, đi chợ với mẹ, đi mall mua sắm, lại còn vẽ đẹp và sáng tạo lắm. Bạn đi xa mẹ buồn lắm!".
Kèm theo đó, cô còn chia sẻ loạt ảnh con trai vui vẻ, phấn khích trước khi lên máy bay về nước.
Jacky Minh Trí được Thanh Thảo nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ. Dù hiện tại nữ ca sĩ đã có gia đình riêng và vừa hạ sinh con gái đầu lòng nhưng cô vẫn rất quan tâm và yêu thương con trai nuôi. Cô thường xuyên tâm sự và đưa cậu nhóc đi học để bé không tủi thân.
Đặc biệt từ khi sang Mỹ, con trai Thanh Thảo rất trưởng thành và có tính tự lập cao. Dù mới 8 tuổi nhưng Minh Trí hết sức ngoan ngoãn, biết phụ việc nhà, chăm em làm mẹ tự hào.