Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi

Hậu trường 06/06/2019 17:33

Dù chỉ xa con trai nuôi trong một thời gian ngắn khi cậu bé được nghỉ hè, nhưng giọng ca "Búp bê con trai" cũng không nỡ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo buồn bã viết dòng trạng thái tạm biệt con trai Jacky Minh Trí. Dù chỉ cho cậu nhóc về Việt Nam chơi ít ngày nhân dịp nghỉ hè nhưng nữ ca sĩ vẫn không đành lòng.

Thanh Thảo xúc động viết: "Vậy là bạn ấy đã được nghỉ hè và xa mẹ rồi. Chả hiểu sao lần này bạn đi xa mà mẹ cứ chảy nước mắt hoài. Mẹ buồn vì bạn ấy là cánh tay phải của mẹ, giúp mẹ được rất nhiều việc và luôn ở bên cạnh những khi mẹ cần bạn ấy. Bạn ấy là đứa trẻ rất ngoan, học giỏi, lại thích làm việc nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp, trông em cho mẹ, đi chợ với mẹ, đi mall mua sắm, lại còn vẽ đẹp và sáng tạo lắm. Bạn đi xa mẹ buồn lắm!".

Kèm theo đó, cô còn chia sẻ loạt ảnh con trai vui vẻ, phấn khích trước khi lên máy bay về nước.

Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi - Ảnh 1
Jacky Minh Trí vô cùng hào hứng khi sắp được về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi - Ảnh 2

Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi - Ảnh 3
Từ nhỏ, cậu bé đã được Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư với mong muốn cho con cuộc sống tốt nhất - Ảnh: FBNV

Jacky Minh Trí được Thanh Thảo nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ. Dù hiện tại nữ ca sĩ đã có gia đình riêng và vừa hạ sinh con gái đầu lòng nhưng cô vẫn rất quan tâm và yêu thương con trai nuôi. Cô thường xuyên tâm sự và đưa cậu nhóc đi học để bé không tủi thân.

Yêu thương nuôi dưỡng từ bé, Thanh Thảo 'nước mắt lưng tròng' khi phải xa con trai nuôi - Ảnh 4
Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng và con gái mới chào đời - Ảnh: FBNV

Đặc biệt từ khi sang Mỹ, con trai Thanh Thảo rất trưởng thành và có tính tự lập cao. Dù mới 8 tuổi nhưng Minh Trí hết sức ngoan ngoãn, biết phụ việc nhà, chăm em làm mẹ tự hào.

Thanh Thảo đi lưu diễn khắp nơi vẫn mang theo con đến nỗi đuối sức "toàn tập"

Thanh Thảo đi lưu diễn khắp nơi vẫn mang theo con đến nỗi đuối sức "toàn tập"

Quay trở lại ca hát khi sinh chưa hết cữ, Thanh Thảo đi diễn ở đâu cũng không an tâm bỏ con ở nhà dù việc mang con theo nhiều lần khiến cô kiệt sức.

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Từ khóa:   con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí Thanh Thảo

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