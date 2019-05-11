Mới 8 tuổi, con trai nuôi của Thanh Thảo đã thạo việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén, đi chợ... phụ mẹ

Thanh Thảo tự hào: "Làm con của mẹ chắc con thiệt thòi hơn các bạn cùng tuổi nhiều lắm! Bởi vì mẹ bắt con phải tự làm mọi thứ 1 mình. Tự ăn, tự tắm, tự soạn đồ đi học mỗi tối trước khi đi ngủ, tự dọn phòng, tự giặt đồ, tự chiên trứng, tự làm pancake để ăn sáng...

Mới đây, Thanh Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải dòng trạng thái dài khoe con trai 8 tuổi. Sang Mỹ định cư với mẹ nuôi từ nhỏ, cậu bé Jacky Minh Trí được chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Dù hết mực thương yêu nhưng Thanh Thảo không chiều chuộng con trai một cách vô lối. Ở tuổi lên 8, Jacky Minh Trí đã trưởng thành và tự lập hơn các bạn cùng lứa.

Nhiều khi nhìn camera thấy con tự thức dậy không cần ai gọi, làm vệ sinh, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng, rửa chén xong mới đi học, nhìn con vậy thấy thương lắm! Nhưng chỉ quan sát chứ không làm giúp con, để con của mẹ tự chủ động cuộc sống của mình".

Trưa nay có cô bạn đến nhà thấy con đi học về tự tắm gội xong xuống nhà chơi, cô ấy ngạc nhiên hỏi mẹ là con mấy tuổi. Con nói con 8 tuổi. Cô ấy nói sao con biết tự tắm 1 mình hay vậy, con gái của cô 15 tuổi vẫn bắt mẹ tắm cho mỗi ngày...

Cậu bé tự giặt và sấy quần áo mà không cần sự trợ giúp của người lớn - Ảnh: FBNV

Dù biết con trai thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa vì từ nhỏ đã không được nhận tình yêu thương của ba ruột, nhưng không vì vậy mà Thanh Thảo nuông chiều cậu bé. Cô rèn kỷ luật để giúp con trai trưởng thành và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, tự lập và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh dù không có người thân bên cạnh.

"Mà may mắn cho mẹ là con của mẹ rất ngoan, thích được làm giúp mẹ mọi việc trong nhà nữa, cho nên con tự nguyện chứ không phải bị mẹ bắt buộc. Những kỹ năng sống này, là mẹ và chú Tom muốn luyện cho con tính tự lập, để bất cứ ở môi trường nào con cũng sống được, và cho dù sau này mẹ có ra sao thì con của mẹ cũng thích nghi mọi hoàn cảnh", cô chia sẻ.

Con trai Thanh Thảo thành thạo nấu nướng các món đơn giản như: chiên trứng, gà rán hay khoai tây - Ảnh: FBNV

Bà mẹ bỉm sữa cho biết thêm, ông xã Việt kiều cũng giúp cô rất nhiều trong việc chăm sóc và dạy dỗ Jacky. Anh cho cô nhiều lời khuyên hữu ích: "Chú Tom nói rằng mẹ cần tự mình đưa đón con đi học, để có thời gian bên cạnh con, trò chuyện với con, nghe mọi tâm sự của con. Giờ thì mẹ đã hiểu tại sao chú muốn mẹ gần con, gần con để khám phá thế giới thật tuyệt vời trong con, chàng trai tình cảm và dễ thương của mẹ.

Bỗng dưng mẹ thấy mình đang lệ thuộc vào con hơn là con cần mẹ á. Con đi chợ cùng mẹ, giúp mẹ bưng bê, đẩy xe, chọn đồ, con làm việc nhà, trông em, chơi với em cho mẹ khi mẹ bận rộn, trồng cây, tưới cây, dọn sân, lấy mail trong thùng thư, giặt đồ, sấy đồ, rửa chén, vo gạo, nấu cơm và cả rút tiền ở ATM nữa. Nói chung bây giờ mẹ mới là sợ không có con thì không biết làm gì đây nè!

Tự nhiên ngồi nhìn lại những khoảnh khắc chụp trộm, quay lén con, thấy muốn khoe cho cả thế giới con của mẹ ngoan thế nào".

Không chỉ đi siêu thị giúp mẹ...

... Jacky Minh Trí còn biết món ăn Thanh Thảo thích và mua về cho cô - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ vì cách dạy con quá khéo của Thanh Thảo.