Thanh Thảo gặp rắc rối vì bất đồng trong cách nuôi dạy con với mẹ ruột

Hậu trường 07/04/2019 14:01

Thanh Thảo nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi tâm sự về nỗi khổ do bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con trai với mẹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ về nỗi khổ của mình khi dạy con. Giọng ca Búp bê con trai tâm sự, cô vô cùng khổ tâm vì bất đồng về cách nuôi dạy con trai với mẹ ruột.

Cậu bé Jacky Minh Trí từ bé đã qua Mỹ sống và học tập nên được mẹ dạy cách sống tự lập, biết làm những việc nhỏ. Ngược lại với cách dạy của nữ ca sĩ, bà ngoại vì thương nên rất cưng chiều và làm thay cháu mọi việc. Chính vì điều này mà sau kỳ nghỉ về chơi với bà, mọi hoạt động của Jacky Minh Trí đều bị đảo lộn.

Thanh Thảo gặp rắc rối vì bất đồng trong cách nuôi dạy con với mẹ ruột - Ảnh 1
Thanh Thảo khổ tâm vì bất đồng với mẹ ruột cách dạy con trai  - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Bé lớn nhà mình nay được 7 tuổi và đang học lớp 1. Ở môi trường đào tạo của Mỹ thì con phải học cách tự lập, tự con phải biết làm những việc đơn giản nhất hằng ngày như vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp phòng ốc, phụ việc nhà, làm bài tập...

Con của mình thì còn được huấn luyện nấu cơm, làm bánh, rửa chén, giặt đồ. Cậu bé rất ngoan và thích tự làm mọi việc nhưng lại sợ nhất là ngủ một mình... Mỗi khi con về ngoại trở về, con như 1 đứa trẻ khác vậy đó. Con không tự chịu làm gì cả, con nói ngoại không cho con tự tắm, con tắm dơ lắm, ngoại không cho con rửa chén, xà bông hư tay con, ngoại bắt đút con ăn vì con kén ăn, ngoại nói con không được cái này, không được cái kia, hoàn toàn khác với cô giáo và mẹ dạy, vậy con biết nghe lời ai đây?

Mẹ thì có em bé nhỏ, ngoại lại cứ ôm con ngủ chung mỗi khi gần ngoại, rồi khi về mẹ con lại khóc đòi mẹ ôm ngủ, con cứ lệ thuộc người khác ngủ cùng như vậy mẹ phải làm sao?

Tập cho con ngủ riêng là tập cho con tự lập, cho con mạnh mẽ, sau này con chả sợ gì cả, chứ như bây giờ con yếu đuối, con sợ sệt đủ thứ, sau này ra đời ai sẽ ôm ấp vỗ về con?".

Thanh Thảo gặp rắc rối vì bất đồng trong cách nuôi dạy con với mẹ ruột - Ảnh 2

Thanh Thảo gặp rắc rối vì bất đồng trong cách nuôi dạy con với mẹ ruột - Ảnh 3
Thanh Thảo tự hào khoe thành tích vẽ tranh của con trai cưng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng khi con trai mê chơi game, không tập trung học tập. Chính vì điều này mà cô không cho cậu bé chơi điện thoại. Tuy nhiên, mẹ Thanh Thảo lại phản đối vì cho rằng cô đang làm con mất đi tuổi thơ.

"Mình có khuyên con là mê chơi game sẽ bị cận thị, mà cận thị thì không thể làm phi công như con mơ ước được. Nhưng ngoại lại nói là trẻ con phải cho chơi, đồ chơi cứ cất hết không cho chơi, mà điện thoại cũng không cho chơi thì chơi cái gì? Chơi game làm con đờ đẫn, không tập trung học, chỉ mong làm vừa lòng mẹ để mẹ cho chơi phone. Khi nào hư, ôm phone cả ngày, bị ba mẹ lấy phone cất đi là giận dỗi như cả thế giới sụp đổ, như vậy là nghiện rồi, mà nghiện thì khó chữa nên mẹ mới tịch thu điện thoại những ngày trong tuần, chỉ được 2 tiếng mỗi ngày cuối tuần.

Kết quả là ngoại nói tước đi tuổi thơ của con vì không cho con chơi gì cả. Ba mẹ chỉ mong con mê đọc sách nên đi đâu về cũng mua sách cho con, đầu giường của con là 1 kệ sách, đồ chơi của con là sưu tầm cả trăm chiếc máy bay và xe hơi, nhưng không cho con chơi những đồ chơi vô bổ, không cho con bày đồ chơi đầy nhà, con chỉ được học, được chơi đồ chơi, được đọc sách tất cả trong phòng của con, ngoài phòng của con ra, thì con không được bày đồ chơi ở những nơi không phải là không gian của con, chứ không phải cấm con chơi như ngoại khóc thiệt tình....

Trẻ con đâu phải chơi đồ chơi mới có tuổi thơ! Tuổi thơ của con là đi học, đọc sách, đi dã ngoại, khám phá bên ngoài”, Thanh Thảo viết.

Thanh Thảo gặp rắc rối vì bất đồng trong cách nuôi dạy con với mẹ ruột - Ảnh 4
Sau khi sinh con gái, Thanh Thảo và chồng vẫn yêu thương và dành nhiều tình cảm cho bé Jacky Minh Trí - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, Thanh Thảo vô cùng lo lắng và tự trách có phải vì bản thân làm chưa tốt nên mới khiến bà ngoại lo lắng, khóc lóc. Cô cũng nhờ cư dân mạng bày phương pháp để giúp con trai phát triển khỏe mạnh hơn: “Các mẹ khác có phương thuốc nào để giúp con chịu ăn rau củ quả không? Con mình là ép cũng không ăn, uống sữa cũng phải năn nỉ, nên con gầy quá, con suy dinh dưỡng, nhưng bác sĩ bên Mỹ thì nói không sao, con khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi là được rồi”.

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Đây là những thứ ca sĩ Thanh Thảo xem như vật báu vô giá, quyết giữ gìn để truyền lại cho con sau này.

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