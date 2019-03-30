Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi

Sau 25 năm ca hát, Thanh Thảo đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Dù hiện tại, cái tên Thanh Thảo không còn rầm rộ như ngày xưa, nhưng đi đến đâu nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ đón nhận và yêu mến.

Thanh Thảo ngày càng xinh đẹp khi sở hữu sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc ở tuổi 42 - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Thanh Thảo đã tích lũy cho mình khối tài sản không hề nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mới đây nhất, giọng ca Búp bê con trai khiến bạn bè và người hâm mộ trầm trồ khi khoe gia tài băng đĩa cất giữ nhiều năm. Với Thanh Thảo đó là tài sản tinh thần vô cùng quý giá mà cô đã tích lũy suốt 25 năm và muốn để lại cho con sau này.