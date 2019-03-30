Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi

Hậu trường 30/03/2019 14:53

Đây là những thứ ca sĩ Thanh Thảo xem như vật báu vô giá, quyết giữ gìn để truyền lại cho con sau này.

Sau 25 năm ca hát, Thanh Thảo đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Dù hiện tại, cái tên Thanh Thảo không còn rầm rộ như ngày xưa, nhưng đi đến đâu nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ đón nhận và yêu mến.

Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 1
Thanh Thảo ngày càng xinh đẹp khi sở hữu sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc ở tuổi 42 - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Thanh Thảo đã tích lũy cho mình khối tài sản không hề nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mới đây nhất, giọng ca Búp bê con trai khiến bạn bè và người hâm mộ trầm trồ khi khoe gia tài băng đĩa cất giữ nhiều năm. Với Thanh Thảo đó là tài sản tinh thần vô cùng quý giá mà cô đã tích lũy suốt 25 năm và muốn để lại cho con sau này.

Thanh Thảo viết: "Gia tài của mẹ để lại cho con. Riêng 3 anh Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đan Trường thì phải có cái ngăn riêng vì đĩa các anh tặng cho mình rất nhiều. Quý lắm! Anh chị nào tặng album mình cũng lưu lại hết. Dù mỗi lần dọn nhà là thất lạc 1 ít nhưng vẫn cố gắng bảo quản". 

Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 2
Đây chính là gia tài mà Thanh Thảo cất giữ suốt gần 30 năm ca hát - Ảnh: FBNV

Có sự nghiệp thành công viên mãn nhưng Thanh Thảo lại khá lận đận chuyện tình duyên. Mãi đến khi ngoài 40 tuổi, cô mới tìm được người đàn ông phù hợp. Lập gia đình khá muộn, nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ lại vô cùng hạnh phúc khiến nhiều chị em phải trầm trồ.

Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 3
Thanh Thảo được chồng Việt kiều Mỹ yêu thương, nâng niu - Ảnh: FBNV
Thanh Thảo khoe gia tài 'khủng' cất giữ gần 30 năm cho con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 4
Anh cũng dành nhiều tình cảm cho bé Jacky Minh Trí, con trai nuôi của vợ - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh con gái tại Mỹ vào tháng 7/2018, Thanh Thảo được chồng yêu thương, cưng chiều như bà hoàng. Ông xã doanh nhân phụ chăm con để vợ an tâm phát triển sự nghiệp. Mới đây, chồng Thanh Thảo còn giúp vợ làm liveshow hoành tráng kỷ niệm 25 năm ca hát.

Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi

Trộm vía con gái Thanh Thảo mũm mĩm đáng yêu hết nấc, mới 8 tháng đã mặc đồ trẻ 18 tháng tuổi

Thanh Thảo khiến nhiều chị em xuýt xoa vì chăm con gái quá khéo, bé bụ bẫm đáng yêu hết nấc.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo sự giàu có của Sao Việt

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