Thanh Thảo bức xúc vạch mặt 'bạn thân' là kẻ lừa đảo: 'Lừa tiền, cướp công ty, tài sản của tôi'

Hậu trường 20/03/2019 14:26

Bị người bạn thân một thời là Thúy Vinh mượn tên tuổi để lừa đảo khất nợ, ca sĩ Thanh Thảo lại một lần nữa lên tiếng cảnh cáo.

Câu chuyện đấu tố giữa ca sĩ Thanh Thảo và Thúy Vinh từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Nhiều lần lên tiếng tố người bạn một thời lừa đảo, giọng ca Búp bê con trai vẫn chưa thể đưa câu chuyện không mấy tốt đẹp này đến hồi kết.

Ít giờ trước, Thanh Thảo lại một lần nữa bức xúc, đăng đàn tố Thúy Vinh “lừa đảo chuyên nghiệp” khi dùng tên cô để khất nợ.

Thanh Thảo bức xúc vạch mặt 'bạn thân' là kẻ lừa đảo: 'Lừa tiền, cướp công ty, tài sản của tôi' - Ảnh 1
Thanh Thảo và Thúy Vinh từng là những người bạn thân trước khi cạch mặt nhau - Ảnh: Internet

“Thúy Vinh, lần sau đừng lôi tên tôi ra để làm cái cớ khất nợ người khác nữa nhá! Lừa đảo chuyên nghiệp bao nhiêu người rồi, còn cứ lôi tên Thanh Thảo ra hoài.

Khổ cái là vẫn nhiều người tin vào cái vẻ ngoài tội nghiệp của bà, cái giọng nói ngọt ngào của bà, cái tư cách nhẹ nhàng của bà, nên bà lừa người ta dễ quá! Tôi đắn đo lắm mới viết lên đây vì sợ người đời cười chê tôi sao còn nhắc tên bà làm gì. Mỗi lần báo chí giật tít về tôi với bà là tôi vô cùng xấu hổ.

Nhưng bà cứ mượn tên tôi đi lừa ca sĩ trẻ, nói là sẽ lăng xê họ giống như tôi, nên họ toàn đưa tiền tỷ cho bà, rồi bà quỵt cả tiền không trả cũng không đào tạo cho người ta. Lấy danh nghĩa công ty của tôi đi gặp đối tác rồi lại vay mượn đổ thừa do công ty đang gặp khó khăn”, Thanh Thảo bức xúc.

Thanh Thảo bức xúc vạch mặt 'bạn thân' là kẻ lừa đảo: 'Lừa tiền, cướp công ty, tài sản của tôi' - Ảnh 2

Thanh Thảo bức xúc vạch mặt 'bạn thân' là kẻ lừa đảo: 'Lừa tiền, cướp công ty, tài sản của tôi' - Ảnh 3
Thanh Thảo bức xúc lên tiếng tố người bạn một thời lừa đảo - Ảnh: FBNV

Dù không muốn nói đến chuyện cũ, nhưng Thanh Thảo đành chấp nhận mang tiếng và nhắc tên Thúy Vinh một lần nữa để cảnh báo mọi người không bị lừa vì sự ngọt nhạt của người này.

Cũng trong bài viết, cô bày tỏ sự hối hận khi đưa người xấu về làm việc cùng để rồi tự hại bản thân mình: “Tôi thấy xấu hổ vì cũng là do mình đem một bà bán quần áo ngoài Hà Nội vào Sài Gòn để biến thành trợ lý của tôi, vì thấy xinh xắn, hiền lành, lanh lợi nên tạo cơ hội cho thành người có địa vị xã hội, biến bà thành bà giám đốc đại diện cho Thanh Thảo. Xong cũng chính bà lừa thầy phản bạn, lấy bao nhiêu tiền của gia đình tôi đến giờ không trả, cướp công ty, cướp tài sản cá nhân của tôi và cái sim điện thoại đắt tiền”.

Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa cũng lần đầu tiết lộ sự thật chuyện Ngô Kiến Huy “lừa thầy phản bạn”. Thanh Thảo cho biết: “Chuyện Thúy Vinh là người đứng sau giật dây cho Ngô Kiến Huy lừa thầy phản bạn giống như bà, tự lên báo phát biểu thay Ngô Kiến Huy để gây thù oán với gia đình tôi, làm thằng nhỏ nhiều phen điêu đứng mất bao khán giả ái mộ mà tôi đã tạo ra cho nó. Hứa trả 500 triệu cho tôi để lấy nó về làm của riêng rồi có trả đâu? Tôi cũng cho bà số tiền đó coi như làm phước nhưng mất cả thằng học trò mà tôi thương quý nhất”.

Thanh Thảo bức xúc vạch mặt 'bạn thân' là kẻ lừa đảo: 'Lừa tiền, cướp công ty, tài sản của tôi' - Ảnh 4
Ngô Kiến Huy từng là học trò cưng của ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, Thanh Thảo khuyên người bạn từng thân “quay đầu là bờ”, đừng đi lừa đảo mọi người để trục lợi cho mình.

“Giờ thì kim trong bọc có ngày lòi ra, nếu cứ sống vậy coi chừng cứ hầu tòa hoài đó Vinh ạ! Tích đức nuôi con đi, trả hết nợ cho mọi người rồi sống tu tâm dưỡng tánh đi. Đừng đi lừa đảo mọi người nữa! Đời người ai cũng có lúc gặp khó khăn, mọi người sẽ thông cảm và thương mình nếu mình sống ngay thẳng”, Thanh Thảo viết.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo Thanh Thảo tố Thúy Vinh

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