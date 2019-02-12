Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng

Sau 6 tháng sinh con đầu lòng ở tuổi 41, Thanh Thảo quyết định đưa con về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Hơn một tuần qua, vợ chồng cô đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tại quê hương chồng Việt kiều ở thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, Thanh Thảo đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ êm đềm của mùa xuân. Bên cạnh sự đẹp đôi của giọng ca "Búp Bê" và ông xã điển trai thì vẻ ngoài bụ bẫm và đáng yêu của con gái Thanh Thảo liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Có thể thấy, mới được 6 tháng tuổi nhưng bé Talia đã biết tạo dáng trước ống kính với những biểu cảm vô cùng dễ thương. Nhất là khi diện bikini và được mẹ làm điệu cho những chiếc nơ xinh xắn, tiểu công chúa có thể "đốn tim" bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên.