Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng

Trong chuyến du xuân ở Việt Nam, Thanh Thảo đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con gái trên biển khiến nhiều fan thích mê.
- Bị đồn vụng trộm và có con riêng với Bình Minh, Thanh Thảo nổi cơn thịnh nộ
- Cận cảnh gương mặt phúng phính của cô con gái giống Thanh Thảo như hai giọt nước
Sau 6 tháng sinh con đầu lòng ở tuổi 41, Thanh Thảo quyết định đưa con về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Hơn một tuần qua, vợ chồng cô đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tại quê hương chồng Việt kiều ở thành phố Đà Nẵng.
Mới đây, Thanh Thảo đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ êm đềm của mùa xuân. Bên cạnh sự đẹp đôi của giọng ca "Búp Bê" và ông xã điển trai thì vẻ ngoài bụ bẫm và đáng yêu của con gái Thanh Thảo liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Có thể thấy, mới được 6 tháng tuổi nhưng bé Talia đã biết tạo dáng trước ống kính với những biểu cảm vô cùng dễ thương. Nhất là khi diện bikini và được mẹ làm điệu cho những chiếc nơ xinh xắn, tiểu công chúa có thể "đốn tim" bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thanh Thảo lập gia đình hơi muộn nhưng lại khá thuận lợi về đường con cái. Cô hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ vào tháng 7/2018. Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Thanh Thảo khá rảnh rang vì có chồng tâm lý và giỏi chăm con.
Trong khi mẹ bận chạy show sau vài tháng lâm bồn thì con gái Thanh Thảo được ba chăm bẵm rất khéo léo từ việc cho bú bình, thay tã và tắm giặt... Đó cũng là lý do nữ ca sĩ sớm lấy lại nhan sắc rạng ngời như gái còn son dù đã bước qua ngưỡng 40.