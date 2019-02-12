Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng

Hậu trường 12/02/2019 16:58

Trong chuyến du xuân ở Việt Nam, Thanh Thảo đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con gái trên biển khiến nhiều fan thích mê.

Sau 6 tháng sinh con đầu lòng ở tuổi 41, Thanh Thảo quyết định đưa con về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Hơn một tuần qua, vợ chồng cô đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tại quê hương chồng Việt kiều ở thành phố Đà Nẵng. 

Mới đây, Thanh Thảo đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ êm đềm của mùa xuân. Bên cạnh sự đẹp đôi của giọng ca "Búp Bê" và ông xã điển trai thì vẻ ngoài bụ bẫm và đáng yêu của con gái Thanh Thảo liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Có thể thấy, mới được 6 tháng tuổi nhưng bé Talia đã biết tạo dáng trước ống kính với những biểu cảm vô cùng dễ thương. Nhất là khi diện bikini và được mẹ làm điệu cho những chiếc nơ xinh xắn, tiểu công chúa có thể "đốn tim" bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 1
Gia đình Thanh Thảo đã có kỳ nghỉ Tết tuyệt vời tại quê hương chồng Việt kiều ở Đà Nẵng - Ảnh: FBNV
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 2
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 3
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 4
Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Thanh Thảo không vất vả nhiều nhờ có chồng đảm đang mọi việc - Ảnh: FBNV
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 5
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 6
Con gái Thanh Thảo càng lớn càng bụ bẫm và xinh xắn - Ảnh: FBNV
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 7
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 8
Cô bé thừa hưởng nét đẹp nhu mì của bà mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 9
Ngắm vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Thanh Thảo trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 10
Con gái Thanh Thảo mới 6 tháng tuổi nhưng đã biết tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo lập gia đình hơi muộn nhưng lại khá thuận lợi về đường con cái. Cô hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ vào tháng 7/2018. Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Thanh Thảo khá rảnh rang vì có chồng tâm lý và giỏi chăm con.

Trong khi mẹ bận chạy show sau vài tháng lâm bồn thì con gái Thanh Thảo được ba chăm bẵm rất khéo léo từ việc cho bú bình, thay tã và tắm giặt... Đó cũng là lý do nữ ca sĩ sớm lấy lại nhan sắc rạng ngời như gái còn son dù đã bước qua ngưỡng 40.

Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết

Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết

Lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam kể từ khi chào đời, con gái Thanh Thảo rất ngoan, không quấy phá khi đi máy bay.

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Từ khóa:   con gái Thanh Thảo ca sĩ thanh thảo

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