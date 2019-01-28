Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết

Lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam kể từ khi chào đời, con gái Thanh Thảo rất ngoan, không quấy phá khi đi máy bay.
- Hàng triệu bà mẹ rơi nước mắt khi Thanh Thảo công khai ảnh đi đẻ, ôm con 'đỏ hỏn' vào lòng
- Được fan tấp nập chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật
Sau thời gian dài sống và sinh con tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo quyết định đưa con gái nhỏ về quê ăn Tết, gặp gỡ người thân trong gia đình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Búp bê con trai chia sẻ đầy hào hứng về chuyến bay đầu tiên của "tiểu công chúa" khi về quê hương.
“Để đây để các mẹ thấy biểu cảm của con lần đầu bay xa tận nửa vòng trái đất ra sao nha. Các mẹ hay hỏi mình là bé còn nhỏ quá bay máy bay có đau tai không, có quấy khóc không, có làm phiền hành khách cùng khoang hạng thương gia không. Và đây là câu trả lời ạ. Chỉ có bú, ngủ, xem tivi, tự nằm chơi và tinh nghịch quá chụp hình khó muốn chết luôn à", Thanh Thảo viết.
Kèm theo đó, bà mẹ bỉm sữa còn đăng tải loạt hình ảnh của con gái cưng trên máy bay. Cô bé khiến mọi người thích thú khi ngoan ngoãn nằm bú bình và xem tivi một cách chăm chú. Có thể thấy, dù chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng cô bé đã lớn phổng phao, vô cùng đáng yêu.
Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi trước sự dễ thương của con gái Thanh Thảo.