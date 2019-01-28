Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết

Hậu trường 28/01/2019 08:09

Lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam kể từ khi chào đời, con gái Thanh Thảo rất ngoan, không quấy phá khi đi máy bay.

Sau thời gian dài sống và sinh con tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo quyết định đưa con gái nhỏ về quê ăn Tết, gặp gỡ người thân trong gia đình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Búp bê con trai chia sẻ đầy hào hứng về chuyến bay đầu tiên của "tiểu công chúa" khi về quê hương.

“Để đây để các mẹ thấy biểu cảm của con lần đầu bay xa tận nửa vòng trái đất ra sao nha. Các mẹ hay hỏi mình là bé còn nhỏ quá bay máy bay có đau tai không, có quấy khóc không, có làm phiền hành khách cùng khoang hạng thương gia không. Và đây là câu trả lời ạ. Chỉ có bú, ngủ, xem tivi, tự nằm chơi và tinh nghịch quá chụp hình khó muốn chết luôn à", Thanh Thảo viết.

Kèm theo đó, bà mẹ bỉm sữa còn đăng tải loạt hình ảnh của con gái cưng trên máy bay. Cô bé khiến mọi người thích thú khi ngoan ngoãn nằm bú bình và xem tivi một cách chăm chú. Có thể thấy, dù chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng cô bé đã lớn phổng phao, vô cùng đáng yêu.

Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 1
Thanh Thảo khoe ảnh con gái khi lần đầu được về Việt Nam - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 2
Cô bé tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ khi được nằm khoang máy bay hạng thương gia - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 3
Thanh Thảo hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã Việt kiều vào tháng 7/2018 tại Mỹ - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 4
Lần đầu làm mẹ ở tuổi 41, nữ ca sĩ được khen ngợi vì chăm con quá khéo - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 5
Cô bé vô cùng lanh lợi, đáng yêu và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 6
Dân mạng 'phát sốt' bởi sự dạn dĩ, hiếu động của cô bé - Ảnh: FBNV
Sau 6 tháng chào đời, con gái Thanh Thảo lần đầu được mẹ đưa về Việt Nam ăn Tết - Ảnh 7
Trước đó khi vừa hơn 2 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo đã được bố mẹ cho đi du lịch dài ngày tại Châu Âu - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi trước sự dễ thương của con gái Thanh Thảo.

Bị đồn vụng trộm và có con riêng với Bình Minh, Thanh Thảo nổi cơn thịnh nộ

Bị đồn vụng trộm và có con riêng với Bình Minh, Thanh Thảo nổi cơn thịnh nộ

"Đứa trẻ đúng là con ruột của Bình Minh nhưng không phải là với tôi", Thanh Thảo bức xúc khi bị tung tin có con riêng với nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo Thanh Thảo về Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 40 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42