Hàng triệu bà mẹ rơi nước mắt khi Thanh Thảo công khai ảnh đi đẻ, ôm con 'đỏ hỏn' vào lòng

Ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ lại hình ảnh lúc con gái chào đời khiến nhiều chị em xúc động vì thấy hình ảnh của mình bên trong.

Thanh Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 7 vừa qua bằng phương pháp sinh thường. Con gái của nữ ca sĩ và chồng Việt kiều Mỹ nặng 3,2kg. Mới đây, giọng ca Búp bê con trai vừa chia sẻ lại loạt hình ảnh hạnh phúc khi được ôm con vào lòng. Bên cạnh đó, Thanh Thảo còn viết dòng trạng thái xúc động kể về hành trình từ lúc bước vào phòng sinh đến khi gặp được “tiểu công chúa” xinh xắn, bụ bẫm.

Dù biết sau sinh con là thời gian mình nhợt nhạt, xấu xí và cơ thể sồ sề nhất nhưng cô vẫn không ngại công khai hình ảnh này với người hâm mộ - Ảnh: FBNV Ông xã Việt kiều luôn ở bên cạnh, động viên và hỗ trợ vợ hết mình lúc này - Ảnh: FBNV “Mẹ chẳng vỡ ối, thiếu ối, hay mệt mỏi gì cả. Bước vào phòng sinh với tâm trạng rất nhẹ nhàng nhưng sợ nhất là kim chích thôi. Sau khi khám tổng quát sức khỏe cho mẹ, làm đủ các thủ tục cần thiết thì mẹ chuẩn bị truyền nước và gây tê. Đây là cái khâu mẹ sợ nhất nè, mẹ nhắn bác sĩ để hỏi thăm liên tục, mong muốn gặp được bác sĩ gây tê giỏi, chích 1 lần là được ngay. Chứ mẹ nghe nói nhiều người bị chích đến mấy lần mới gây tê được. Mẹ sợ lắm! Mẹ cứ sợ dư thừa, bác sĩ giỏi lắm con ạ, một mũi thôi, thật nhẹ nhàng nhanh chóng. Rồi mẹ nằm nghỉ ngơi, xem phim bộ và lướt Facebook. Các cơn gò bắt đầu xuất hiện, tăng lên từng cấp độ, bắt đầu đến cấp độ cao thì mẹ lại được cho thêm thuốc giảm đau nên mẹ chẳng có cảm giác gì cả. 12 giờ đêm thì cô y tá hướng dẫn mẹ cách rặn và cách thở. Và cứ như thế mà mẹ áp dụng. Mỗi lần hít thở sâu vào lấy hơi rặn 3 nhịp dài rồi lại nghỉ. Cứ như thế cho đến lúc ba con nói ‘đã nhìn thấy tóc của con rồi’. Mẹ thì chẳng quan tâm gì, chỉ tập trung hít thở và rặn theo sự chỉ đạo của cô y tá.

'Tan chảy' với khoảnh khắc đáng yêu của con gái Thanh Thảo khi mới chào đời - Ảnh: FBNV Trong đầu mẹ lúc này chỉ có chỗ cho sự mạnh mẽ và quyết tâm để cho con của mẹ ra đời một cách an toàn. Mẹ cứ tự nhủ giống như khi mẹ lên sân khấu thôi mà, hít thở lấy hơi và hát, có khi hát cả liveshow 20 bài vẫn đủ sức, không cớ gì không thể sinh được con. Và cứ thế mà mẹ cố gắng, cũng không đau đớn gì để phải la hét giận dữ hay phản ứng mạnh gì cả. Mẹ cứ ngoan ngoãn nghe lời cô y tá và ba của con để thực hiện cho chính xác. Và rồi 2 giờ sáng khi bác sĩ bước vào phòng sinh thì chỉ một nhịp cuối cùng, mẹ chưa kịp hoàn hồn là đã nghe tiếng khóc của con. Mẹ ngơ ngác nhìn cô y tá đặt con nằm trên ngực mẹ, chẳng biết lúc đó mẹ khóc hay mẹ cười, chỉ là không tin vào sự kỳ diệu này mà thôi. Con ra đời đủ ký, khỏe mạnh và lành lặn là bao nỗi nhọc nhằn của mẹ tan biến hết. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông trong thấp thỏm lo âu, giờ nhẹ như mây. Mẹ bay bồng bềnh trong niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Ba đặt lên trán mẹ một nụ hôn thay cho mọi lời nói ngọt ngào và tự tay cắt rốn cho con, đi theo cô y tá để cân đo và tắm cho con, sưởi ấm cho con rồi đặt con lại gần mẹ. Lúc này mẹ thấy con giống ba con lắm, chào mừng bé cưng đến với thế giới này con nhé! Mẹ yêu con...”, Thanh Thảo viết. Sau sinh, Thanh Thảo và chồng cùng nhau chăm sóc con gái. Cách đây không lâu, cô tiết lộ sẽ đưa con gái về Việt Nam đón Tết 2019 - Ảnh: FBNV Dù sinh con khá muộn ở tuổi 41, nhưng giống như bao phụ nữ khác, Thanh Thảo cũng hồi hộp và có chút lo lắng khi lần đầu "vượt cạn". Tuy nhiên, bà mẹ một con vô cùng hạnh phúc khi chồng luôn ở bên cạnh động viên và cùng cô vượt qua khó khăn để tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng.

Được fan tấp nập chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật "Búp bê" Thanh Thảo vừa lên tiếng giải thích khi bị người hâm mộ hiểu lầm đang mang thai lần 2 sau 5 tháng sinh con đầu lòng.

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