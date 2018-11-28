Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp

“Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp”, Thanh Thảo tiết lộ về quá trình phát triển của con gái cưng.
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Cách đây vài giờ, Thanh Thảo khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh bụ bẫm của con gái đầu lòng. Cùng với đó, giọng ca Búp bê con trai hài hước cho biết "tiểu công chúa" 4 tháng tuổi nặng quá số kg nên phải giảm cân gấp.
Thanh Thảo viết trên trang Facebook cá nhân: "Dạ con đâu có ú nu đâu. Con chỉ nặng có 8kg và dài khoảng 66cm thôi hà. Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp. Tết Nguyên Đán này con được về Việt Nam với mẹ con nè! Con sẽ theo mẹ chạy show".
Thanh Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 7 vừa qua tại Mỹ. Làm mẹ ở tuổi 41, nữ ca sĩ khá bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con khi không có mẹ ruột bên cạnh giúp đỡ. Tuy nhiên, may mắn là cô có mẹ chồng tâm lý, được ông xã yêu thương và đỡ đần mọi việc.
Sau sinh, nữ ca sĩ không kiêng cữ nhiều. Cô đã cùng chồng con đi du lịch châu Âu nhân dịp con gái tròn 3 tháng tuổi. Bé Talia rất ngoan, không hề quấy khóc khi được bố cưng nựng, chăm sóc.
Riêng Thanh Thảo, cô nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng khi nhanh chóng lấy lại nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ sớm quay lại với công việc, tích cực chạy show.