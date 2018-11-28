Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp

Hậu trường 28/11/2018 15:33

“Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp”, Thanh Thảo tiết lộ về quá trình phát triển của con gái cưng.

Cách đây vài giờ, Thanh Thảo khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh bụ bẫm của con gái đầu lòng. Cùng với đó, giọng ca Búp bê con trai hài hước cho biết "tiểu công chúa" 4 tháng tuổi nặng quá số kg nên phải giảm cân gấp.

Thanh Thảo viết trên trang Facebook cá nhân: "Dạ con đâu có ú nu đâu. Con chỉ nặng có 8kg và dài khoảng 66cm thôi hà. Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp. Tết Nguyên Đán này con được về Việt Nam với mẹ con nè! Con sẽ theo mẹ chạy show".

Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 1
Thanh Thảo khoe ảnh con gái ú nu đáng yêu - Ảnh: FBNV
Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 2
Chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng cô bé đã nặng đến 8kg, vượt mức cân nặng bình thường của trẻ 6 tháng - Ảnh: FBNV
Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 3
Cư dân mạng 'phát sốt' với thân hình bụ bẫm, má phúng phính của con gái Thanh Thảo - Ảnh: FBNV
Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 4
Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen vì khéo chăm con - Ảnh: FBNV
Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 5
Đồng cảm với bà mẹ bỉm sữa, siêu mẫu Hà Anh để lại dòng chia sẻ đầy hài hước - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 7 vừa qua tại Mỹ. Làm mẹ ở tuổi 41, nữ ca sĩ khá bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con khi không có mẹ ruột bên cạnh giúp đỡ. Tuy nhiên, may mắn là cô có mẹ chồng tâm lý, được ông xã yêu thương và đỡ đần mọi việc.

Sau sinh, nữ ca sĩ không kiêng cữ nhiều. Cô đã cùng chồng con đi du lịch châu Âu nhân dịp con gái tròn 3 tháng tuổi. Bé Talia rất ngoan, không hề quấy khóc khi được bố cưng nựng, chăm sóc.

Riêng Thanh Thảo, cô nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng khi nhanh chóng lấy lại nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ sớm quay lại với công việc, tích cực chạy show.

Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp - Ảnh 6
Để bà xã rảnh tay mua sắm, chồng Thanh Thảo 'tranh' vợ chăm con - Ảnh: FBNV
'Búp bê' Thanh Thảo khoe quà khủng của chồng tặng nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau

'Búp bê' Thanh Thảo khoe quà khủng của chồng tặng nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau

Khác với năm ngoái, năm nay hai vợ chồng Thanh Thảo đều bận rộn nên ông xã đã tặng cho "Búp bê" những món quà lớn nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau.

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