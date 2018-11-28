Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp

Cách đây vài giờ, Thanh Thảo khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh bụ bẫm của con gái đầu lòng. Cùng với đó, giọng ca Búp bê con trai hài hước cho biết "tiểu công chúa" 4 tháng tuổi nặng quá số kg nên phải giảm cân gấp.

Thanh Thảo viết trên trang Facebook cá nhân: "Dạ con đâu có ú nu đâu. Con chỉ nặng có 8kg và dài khoảng 66cm thôi hà. Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp. Tết Nguyên Đán này con được về Việt Nam với mẹ con nè! Con sẽ theo mẹ chạy show".