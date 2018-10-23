Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế

Hậu trường 23/10/2018 16:16

Hạnh phúc khoe chồng đảm đang hết lòng yêu thương và chăm sóc con gái, Thanh Thảo vẫn lo lắng khi "tiểu công chúa" quá bám ba, thậm chí không cho mẹ bế.

Dù lập gia đình và sinh con khá muộn nhưng Thanh Thảo vẫn khiến nhiều chị em phải xuýt xoa ghen tỵ khi được chồng Việt kiều nâng niu, cưng chiều hết mực. Đặc biệt từ khi sinh con, nữ ca sĩ lại càng hạnh phúc vì những áp lực và lo lắng trong lần đầu làm mẹ dường như được giảm nhiều nhờ chồng đảm đang.

Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế - Ảnh 1
Chồng Thanh Thảo phụ vợ chăm con chu đáo - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, việc con gái được ba chăm sóc quá kỹ, ôm ấp mỗi ngày lại khiến Thanh Thảo lo lắng. Giọng ca Búp bê con trai buồn lòng khi bé Talia quá bám hơi ba, thậm chí cô còn không thể bế con vì bé khóc.

Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế - Ảnh 2
Mới hơn 3 tháng tuổi nhưng bé Talia đã biết lạ, không cho ai bế - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo chia sẻ: “Trời hôm nay gió lớn nên lạnh quá! Ba cứ ôm chặt con suốt, ủ con trong chăn ấm và phà hơi nóng cho con. Mẹ nói, mẹ thật sự lo lắng vì bây giờ con chỉ muốn ba bế, mẹ bế con khóc hoài, còn người khác thì không được bế con đâu, vì ba bế con ấm lắm, ba đút con ăn khi mẹ chưa “về sữa”, thậm chí ba đang ăn mà thấy con khóc là bỏ đũa xuống lo cho con trước.

Ba chăm con kỹ lưỡng nên bây giờ con chỉ muốn được ba bế con, ba ru con ngủ, ba hát cho con nghe. Nếu không cho con bú thêm sữa ngoài thì sợ sau này cai sữa mẹ khó để mẹ đi làm và con không chịu uống sữa ngoài. Nhưng cho xen kẽ thì bây giờ bầu sữa của mẹ cũng không hoàn toàn có giá trị chiêu dụ con khỏi vòng tay ấm áp của ba”.

Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế - Ảnh 3
Anh bế con gái không rời khi đi du lịch - Ảnh: FBNV
Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế - Ảnh 4
Thậm chí khi ngồi ăn uống, nam doanh nhân cũng không rời con gái - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, ngoài việc chia sẻ sự lo lắng với Thanh Thảo, cư dân mạng tiếp tục chúc mừng cô vì lấy được chồng tốt. Không chỉ có kinh tế vững chắc, anh còn hết lòng thương yêu vợ con. Đặc biệt, ông xã Thanh Thảo rất yêu quý và nuông chiều bé Ricky – con trai nuôi của vợ.

Thanh Thảo lo lắng vì bị cho 'ra rìa', con gái bám ba không cho mẹ bế - Ảnh 5
Thanh Thảo rảnh tay đi chơi vì được chồng phụ chăm con - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo khoe chồng Việt kiều đảm đang: Thay tã, cho con bú để vợ tha hồ mua sắm

Thanh Thảo khoe chồng Việt kiều đảm đang: Thay tã, cho con bú để vợ tha hồ mua sắm

Ca sĩ Thanh Thảo vừa có những chia sẻ vô cùng thú vị khi lần đầu cùng con gái và ông xã đi du lịch xa.

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