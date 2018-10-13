Thanh Thảo khoe chồng Việt kiều đảm đang: Thay tã, cho con bú để vợ tha hồ mua sắm

Ca sĩ Thanh Thảo vừa có những chia sẻ vô cùng thú vị khi lần đầu cùng con gái và ông xã đi du lịch xa.

Sau 3 tháng chào đời, đây là lần đầu tiên bé Talia được cùng bố mẹ đi du lịch xa. Vì là chuyến bay đầu tiên của "tiểu công chúa" nên ca sĩ Thanh Thảo không tránh khỏi sự lo lắng. Thế nhưng, cô được thở phào nhẹ nhõm khi con gái thích nghi rất tốt. Suốt chuyến bay, cô bé không hề quấy khóc mà chỉ nằm ngủ yên giấc trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. “Trộm vía khi máy bay lăn bánh thì con cũng lim dim ngủ và chỉ thức dậy bú mẹ thêm 1 lần nữa rồi lại ngủ trên bụng mẹ cho đến khi máy bay hạ cánh", Thanh Thảo chia sẻ.



Vì là chuyến bay đầu đời của “tiểu công chúa” nên vợ chồng Thanh Thảo đã mua vé hạng sang để con gái được hưởng mọi thứ tốt và thoải mái nhất - Ảnh: FBNV Cô bé ngủ ngon trong lòng ba - Ảnh: FBNV Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng hạnh phúc khoe ông xã yêu thương và chăm sóc con gái hết lòng. Vì thương vợ con nên chồng Việt kiều đã tìm và đổi đến 3 khách sạn: “Ba xót con nên đã book khách sạn khác ngay trung tâm Paris và tiêu chuẩn cao hơn để có máy lạnh cho con và tủ lạnh cho mẹ con dự trữ sữa, đảm bảo cho cả nhà một kỳ nghỉ an toàn và thoải mái nhất”.

Ngoài ra, anh còn luân phiên bế con gái với bà xã để cô nghỉ ngơi. Đồng thời, anh cũng không ngại việc thay tã, cho con bú khi vợ bận mua sắm: “Con được ba chăm sóc chu đáo suốt cả ngày để mẹ đưa ngoại đi xem đồ cho thoải mái. Ba con rất giỏi việc thay tã và cho con bú formula nếu mẹ còn đang mê shopping”. Không chỉ thành thạo việc cho con bú... ... anh còn thay tã cho 'tiểu công chúa' rất điêu luyện khi vợ bận - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, ông xã Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá đảm đang. Giọng ca Búp bê con trai còn được ngưỡng mộ khi có được người chồng tâm lý, yêu thương và chăm sóc vợ con hết lòng. Đây là lần đầu con gái Thanh Thảo gặp bà ngoại từ khi ra đời - Ảnh: FBNV Thanh Thảo hội ngộ ca sĩ Ngọc Sơn, Lam Trường tại Pháp - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo đi chơi cùng ông xã sau 2 tháng sinh con Giọng ca 'Ôi tình yêu' đã tái xuất sân khấu và tranh thủ du lịch cùng chồng để sưởi ấm tình cảm.

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