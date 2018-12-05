Được fan tấp nập chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật

"Búp bê" Thanh Thảo vừa lên tiếng giải thích khi bị người hâm mộ hiểu lầm đang mang thai lần 2 sau 5 tháng sinh con đầu lòng.
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Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ nhiều dòng tâm sự với tựa đề "Nhật ký của mẹ". Nội dung nói về cảm xúc của cô khi lần đầu làm mẹ. Thanh Thảo bồi hồi kể lại niềm hạnh phúc từ lúc mới biết mình có bầu, đến suốt quá trình thai nghén và khi cảm nhận được hình hài bé nhỏ của "tiểu công chúa" lớn dần trong bụng.
Thế nhưng, bài viết này lại khiến cư dân mạng hiểu lầm rằng cô đang mang thai con thứ 2 sau 5 tháng "vượt cạn" và gửi lời chúc mừng. Bà mẹ một con đành đăng tải bài viết đính chính để mọi người hiểu rõ.
"Thể theo yêu cầu của nhiều fan ruột, mong chị công khai nhật ký viết cho con. Nên mình đăng nhật ký trong album Nhật ký của mẹ lên để cả nhà cùng chia sẻ những tâm sự của lần đầu tiên mình mang trọng trách thiêng liêng.
Nhiều người đọc nhanh quá, bỏ sót album nên tưởng mình lại có thêm bé nữa nên vô nhắn tin chúc mừng.
Trời ơi! Đâu có nhanh vậy! Nhật ký của mình viết cho Tuệ Lâm đó. Đã đăng được vài trang, mỗi ngày lại đăng tiếp để cả nhà từ từ đọc nha. Nhưng đọc từ đầu trang chứ đừng nhảy ngang rồi chúc mừng hụt mắc công em đính chính lắm nha", lời chia sẻ của Thanh Thảo khi bị fan hiểu lầm là đang mang thai lần 2.
Thanh Thảo hạ sinh "tiểu công chúa" đầu lòng với chồng Việt kiều vào tháng 7 vừa qua. Dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng nữ ca sĩ đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ hợp pháp của ông xã doanh nhân. Sau sinh, cô được chồng yêu thương và cưng chiều hết mực. Mỗi khi đi du lịch cùng chồng, Thanh Thảo có thể thoải mái mua sắm, dạo chơi vì ông xã tâm lý "tranh" hết mọi việc, từ cho con bú đến thay tã.