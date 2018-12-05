Được fan tấp nập chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật

"Búp bê" Thanh Thảo vừa lên tiếng giải thích khi bị người hâm mộ hiểu lầm đang mang thai lần 2 sau 5 tháng sinh con đầu lòng.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ nhiều dòng tâm sự với tựa đề "Nhật ký của mẹ". Nội dung nói về cảm xúc của cô khi lần đầu làm mẹ. Thanh Thảo bồi hồi kể lại niềm hạnh phúc từ lúc mới biết mình có bầu, đến suốt quá trình thai nghén và khi cảm nhận được hình hài bé nhỏ của "tiểu công chúa" lớn dần trong bụng. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 41, Thanh Thảo có nhiều chia sẻ thú vị với công chúng - Ảnh: FBNV Thế nhưng, bài viết này lại khiến cư dân mạng hiểu lầm rằng cô đang mang thai con thứ 2 sau 5 tháng "vượt cạn" và gửi lời chúc mừng. Bà mẹ một con đành đăng tải bài viết đính chính để mọi người hiểu rõ.

Fan gửi lời chúc mừng vì nghĩ rằng Thanh Thảo có bầu lần 2 - Ảnh: FBNV "Thể theo yêu cầu của nhiều fan ruột, mong chị công khai nhật ký viết cho con. Nên mình đăng nhật ký trong album Nhật ký của mẹ lên để cả nhà cùng chia sẻ những tâm sự của lần đầu tiên mình mang trọng trách thiêng liêng.

Nhiều người đọc nhanh quá, bỏ sót album nên tưởng mình lại có thêm bé nữa nên vô nhắn tin chúc mừng. Trời ơi! Đâu có nhanh vậy! Nhật ký của mình viết cho Tuệ Lâm đó. Đã đăng được vài trang, mỗi ngày lại đăng tiếp để cả nhà từ từ đọc nha. Nhưng đọc từ đầu trang chứ đừng nhảy ngang rồi chúc mừng hụt mắc công em đính chính lắm nha", lời chia sẻ của Thanh Thảo khi bị fan hiểu lầm là đang mang thai lần 2. Cô được khen ngợi vì khéo sinh con gái đáng yêu, giống mẹ y đúc - Ảnh: FBNV Thanh Thảo hạ sinh "tiểu công chúa" đầu lòng với chồng Việt kiều vào tháng 7 vừa qua. Dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng nữ ca sĩ đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ hợp pháp của ông xã doanh nhân. Sau sinh, cô được chồng yêu thương và cưng chiều hết mực. Mỗi khi đi du lịch cùng chồng, Thanh Thảo có thể thoải mái mua sắm, dạo chơi vì ông xã tâm lý "tranh" hết mọi việc, từ cho con bú đến thay tã. Thanh Thảo được chồng Việt kiều Mỹ yêu thương hết nấc. Anh nhận được nhiều lời khen vì tâm lý, biết phụ vợ chăm con nhỏ - Ảnh: FBNV Vừa qua, Thanh Thảo cùng chồng con có chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ nhân dịp 'tiểu công chúa' tròn 3 tháng tuổi - Ảnh: FBNV

Mới 4 tháng tuổi, con gái Thanh Thảo bị bác sĩ buộc giảm cân gấp “Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng trong khi con mới 4 tháng à. Cho nên con cần giảm cân gấp”, Thanh Thảo tiết lộ về quá trình phát triển của con gái cưng.

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